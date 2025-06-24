https://1prime.ru/20250624/patrushev-858833896.html

Патрушев рассказал о росте цен на картофель

Патрушев рассказал о росте цен на картофель - 24.06.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о росте цен на картофель

Рост цен на картофель в России остановился, в том числе за счет увеличения посевных площадей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:14+0300

2025-06-24T10:14+0300

2025-06-24T10:14+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/08/841490827_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_6f19ca28da4eac723784f709932ce3b7.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Рост цен на картофель в России остановился, в том числе за счет увеличения посевных площадей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В течение определенного времени у нас дорожал картофель. Однако если посмотреть статистические данные, вы увидите, что цены не особенно отличались от стоимости, которая была пару лет назад. Рост связан с тем, что в 2023 году мы получили рекордный урожай картофеля - 8,6 миллиона тонн. Неминуемо цены на него упали. А урожай 2024 года сравним с тем, что был за два года до этого", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде". "Стоимость "отыгрывает" свое падение, ведь аграрии не могут работать себе в убыток. Сейчас уже начинается новый урожай. При этом посевные площади под картофелем в этом году увеличены. И на данный момент мы видим, что рост цен на него остановился", - добавил он. В начале апреля газета "Известия" писала, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой ввести временное ограничение цен на картофель. Как пишет газета, депутат сослался на данные Росстата и Центробанка, согласно котором розничные цены на картофель выросли с 28 рублей в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года, и рост продолжается. По данным Росстата, за период с 10 по 16 июня цены на картофель снизились на 0,7%. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, в начале июня заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

https://1prime.ru/20250620/kartofel-858707499.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев