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В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП
В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП
Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе о... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T00:29+0300
2025-06-24T00:29+0300
экономика
пекин
китай
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ПЕКИН, 24 июн - ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе о борьбе с недобросовестной конкуренцией, во вторник начинает работу в Пекине. Шестнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в Пекине с 24 по 27 июня. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями. Во время сессии будут рассмотрены проекты поправок к Закону о взысканиях за нарушение общественного порядка, Закону о борьбе с недобросовестной конкуренцией, Морскому праву, Закону о рыбном хозяйстве и Закону о гражданской авиации, а также проекты закона о реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и закона о содействии пропаганде и просвещению о верховенстве закона. Кроме того, депутаты также рассмотрят проекты законов о социальной помощи и медицинском обеспечении, проект поправок в Закон о безопасности пищевых продуктов, а также предложение по ратификации Конвенции о создании Международной организации по медиации. Китайские законодатели изучат отчет об исполнении бюджета центрального правительства за 2024 год, аудиторский отчет об исполнении бюджета центрального правительства за 2024 год и других бюджетных доходов и расходов, а также доклад о развитии производительных сил нового качества.
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пекин, китай
Экономика, Пекин, КИТАЙ
00:29 24.06.2025
 
В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП

Сессия Постоянного комитета ВСНП начинает работу в Пекине

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ПЕКИН, 24 июн - ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе о борьбе с недобросовестной конкуренцией, во вторник начинает работу в Пекине.
Шестнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в Пекине с 24 по 27 июня. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.
Во время сессии будут рассмотрены проекты поправок к Закону о взысканиях за нарушение общественного порядка, Закону о борьбе с недобросовестной конкуренцией, Морскому праву, Закону о рыбном хозяйстве и Закону о гражданской авиации, а также проекты закона о реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и закона о содействии пропаганде и просвещению о верховенстве закона.
Кроме того, депутаты также рассмотрят проекты законов о социальной помощи и медицинском обеспечении, проект поправок в Закон о безопасности пищевых продуктов, а также предложение по ратификации Конвенции о создании Международной организации по медиации.
Китайские законодатели изучат отчет об исполнении бюджета центрального правительства за 2024 год, аудиторский отчет об исполнении бюджета центрального правительства за 2024 год и других бюджетных доходов и расходов, а также доклад о развитии производительных сил нового качества.
 
ЭкономикаПекинКИТАЙ
 
 
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