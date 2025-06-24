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В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП

В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП - 24.06.2025, ПРАЙМ

В Пекине открывается сессия Постоянного комитета ВСНП

Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе о... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T00:29+0300

2025-06-24T00:29+0300

2025-06-24T00:29+0300

экономика

пекин

китай

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ПЕКИН, 24 июн - ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе о борьбе с недобросовестной конкуренцией, во вторник начинает работу в Пекине. Шестнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в Пекине с 24 по 27 июня. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями. Во время сессии будут рассмотрены проекты поправок к Закону о взысканиях за нарушение общественного порядка, Закону о борьбе с недобросовестной конкуренцией, Морскому праву, Закону о рыбном хозяйстве и Закону о гражданской авиации, а также проекты закона о реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и закона о содействии пропаганде и просвещению о верховенстве закона. Кроме того, депутаты также рассмотрят проекты законов о социальной помощи и медицинском обеспечении, проект поправок в Закон о безопасности пищевых продуктов, а также предложение по ратификации Конвенции о создании Международной организации по медиации. Китайские законодатели изучат отчет об исполнении бюджета центрального правительства за 2024 год, аудиторский отчет об исполнении бюджета центрального правительства за 2024 год и других бюджетных доходов и расходов, а также доклад о развитии производительных сил нового качества.

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