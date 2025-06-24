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В Кремле прокомментировали перемирие между Израилем и Ираном - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали перемирие между Израилем и Ираном
В Кремле прокомментировали перемирие между Израилем и Ираном - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали перемирие между Израилем и Ираном
Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:13+0300
2025-06-24T12:13+0300
политика
общество
мировая экономика
израиль
иран
сша
дональд трамп
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с вами видели заявление из канцелярии премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.), мы слышали заявление господина (министра иностранных дел Ирана Аббаса - ред.) Аракчи, пока других заявлений из Тегерана мы не видели, не слышали. И мы, конечно же, видели заявления, многочисленные заявления президента (США Дональда - ред.) Трампа. Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия с самого начала призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке."Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация. Поэтому да, это можно и нужно приветствовать. И мы надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня", - сказал Песков.Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. -0-
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общество , мировая экономика, израиль, иран, сша, дональд трамп, дмитрий песков, биньямин нетаньяху
Политика, Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху
12:13 24.06.2025
 
В Кремле прокомментировали перемирие между Израилем и Ираном

Песков: если Иран и Израиль вышли на договоренности, это можно приветствовать

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами видели заявление из канцелярии премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.), мы слышали заявление господина (министра иностранных дел Ирана Аббаса - ред.) Аракчи, пока других заявлений из Тегерана мы не видели, не слышали. И мы, конечно же, видели заявления, многочисленные заявления президента (США Дональда - ред.) Трампа. Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия с самого начала призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
"Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация. Поэтому да, это можно и нужно приветствовать. И мы надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня", - сказал Песков.
Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. -0-
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня
11:30
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаИЗРАИЛЬИРАНСШАДональд ТрампДмитрий ПесковБиньямин Нетаньяху
 
 
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