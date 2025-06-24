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Песков прокомментировал полемику Медведева и Трампа в соцсети Х - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал полемику Медведева и Трампа в соцсети Х
Песков прокомментировал полемику Медведева и Трампа в соцсети Х - 24.06.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал полемику Медведева и Трампа в соцсети Х
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, она для России важнее, чем все другие, заявил... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:18+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, она для России важнее, чем все другие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя полемику Медведева и президента США Дональда Трампа в соцсети Х."Дмитрий Анатольевич (Медведев) твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. И, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения", - сказал Песков журналистам, комментируя полемику Трампа и Медведева в соцсети Х.Медведев в своем посте ранее заявил, что после ударов США по Ирану "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект". Трамп, комментируя пост Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить исламской республике свои ядерные боекомплекты. В ответ на обеспокоенность президента США возможной передачей ядерного оружия Ирану Медведев заявил, что Россия не намерена этого делать: в отличие от Израиля, Москва подписала договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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россия, общество , рф, сша, дмитрий медведев, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, США, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
12:18 24.06.2025 (обновлено: 12:39 24.06.2025)
 
Песков прокомментировал полемику Медведева и Трампа в соцсети Х

Песков: Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, она для России важнее, чем все другие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя полемику Медведева и президента США Дональда Трампа в соцсети Х.
"Дмитрий Анатольевич (Медведев) твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. И, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения", - сказал Песков журналистам, комментируя полемику Трампа и Медведева в соцсети Х.
Медведев в своем посте ранее заявил, что после ударов США по Ирану "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект". Трамп, комментируя пост Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить исламской республике свои ядерные боекомплекты. В ответ на обеспокоенность президента США возможной передачей ядерного оружия Ирану Медведев заявил, что Россия не намерена этого делать: в отличие от Израиля, Москва подписала договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев
Вчера, 13:00
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФСШАДмитрий МедведевДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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