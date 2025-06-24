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НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявили в Кремле - 24.06.2025, ПРАЙМ
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НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявили в Кремле
НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявили в Кремле - 24.06.2025, ПРАЙМ
НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявили в Кремле
НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:26+0300
2025-06-24T12:28+0300
политика
россия
мировая экономика
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гаага
дмитрий песков
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нато
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. "Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации, Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает, это реальность, которую мы имеем ввиду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.Пресс-секретарь также добавил, что функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП."Добавлю буквально, и поскольку (НАТО) нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
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россия, мировая экономика, рф, гаага, дмитрий песков, марк рютте, нато
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Гаага, Дмитрий Песков, Марк Рютте, НАТО
12:26 24.06.2025 (обновлено: 12:28 24.06.2025)
 
НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявили в Кремле

Песков: НАТО идет по пути оголтелой милитаризации

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации, Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает, это реальность, которую мы имеем ввиду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
Пресс-секретарь также добавил, что функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП.
"Добавлю буквально, и поскольку (НАТО) нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФГаагаДмитрий ПесковМарк РюттеНАТО
 
 
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