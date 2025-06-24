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НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, заявил Песков - 24.06.2025, ПРАЙМ
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НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, заявил Песков
НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, заявил Песков - 24.06.2025, ПРАЙМ
НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, заявил Песков
НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, он несет агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:28+0300
2025-06-24T12:28+0300
политика
россия
москва
гаага
дмитрий песков
марк рютте
нато
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, он несет агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. "Сегодня начинается саммит, и одна из главных задач этого саммита НАТО – Североатлантического альянса... Давайте все-таки называть вещи своими именами. Это альянс, созданный для конфронтации. Это альянс, несущий агрессию и конфронтацию. Это не инструмент мира и стабильности, здесь нужно отдавать себе отчет. И сейчас вот у этого самого инструмента, у этого альянса основная задача, одна из главных, это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран членов альянса ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Гаага, Дмитрий Песков, Марк Рютте, НАТО
12:28 24.06.2025
 
НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, заявил Песков

Песков: НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, он несет агрессию

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, он несет агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Сегодня начинается саммит, и одна из главных задач этого саммита НАТО – Североатлантического альянса... Давайте все-таки называть вещи своими именами. Это альянс, созданный для конфронтации. Это альянс, несущий агрессию и конфронтацию. Это не инструмент мира и стабильности, здесь нужно отдавать себе отчет. И сейчас вот у этого самого инструмента, у этого альянса основная задача, одна из главных, это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран членов альянса ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
11:51
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАГаагаДмитрий ПесковМарк РюттеНАТО
 
 
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