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"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе - 24.06.2025, ПРАЙМ
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"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе
"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас для Москвы напрасный труд говорить Западу о том, что угроза со стороны России отсутствует. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:33+0300
2025-06-24T12:33+0300
политика
россия
общество
запад
дмитрий песков
марк рютте
владимир путин
нато
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас для Москвы напрасный труд говорить Западу о том, что угроза со стороны России отсутствует. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. Ранее он призывал страны-члены альянса увеличивать расходы на оборону, пугая их якобы возможностью России "атаковать страны блока через 3-7 лет". Россия ранее неоднократно опровергала подобные бездоказательные утверждения. "Это, знаете, сейчас во многом напрасный труд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы может "напасть" на страны альянса. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, общество , запад, дмитрий песков, марк рютте, владимир путин, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, Дмитрий Песков, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
12:33 24.06.2025
 
"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе

Песков: говорить Западу об угрозе со стороны России сейчас напрасный труд

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас для Москвы напрасный труд говорить Западу о том, что угроза со стороны России отсутствует.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. Ранее он призывал страны-члены альянса увеличивать расходы на оборону, пугая их якобы возможностью России "атаковать страны блока через 3-7 лет". Россия ранее неоднократно опровергала подобные бездоказательные утверждения.
"Это, знаете, сейчас во многом напрасный труд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы может "напасть" на страны альянса.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, заявил Песков
12:28
 
ПолитикаРОССИЯОбществоЗАПАДДмитрий ПесковМарк РюттеВладимир ПутинНАТО
 
 
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