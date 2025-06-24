https://1prime.ru/20250624/peskov-858843354.html

"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе

"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Напрасный труд". Песков отреагировал на слова Рютте о российской угрозе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас для Москвы напрасный труд говорить Западу о том, что угроза со стороны России отсутствует. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:33+0300

2025-06-24T12:33+0300

2025-06-24T12:33+0300

политика

россия

общество

запад

дмитрий песков

марк рютте

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/13/840561333_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ca84e6f1c342c98faef7ddd9f7387ed1.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас для Москвы напрасный труд говорить Западу о том, что угроза со стороны России отсутствует. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. Ранее он призывал страны-члены альянса увеличивать расходы на оборону, пугая их якобы возможностью России "атаковать страны блока через 3-7 лет". Россия ранее неоднократно опровергала подобные бездоказательные утверждения. "Это, знаете, сейчас во многом напрасный труд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы может "напасть" на страны альянса. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20250624/peskov-858842835.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , запад, дмитрий песков, марк рютте, владимир путин, нато