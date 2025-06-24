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Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье
Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье - 24.06.2025, ПРАЙМ
Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье
Три пожарных поезда привлекали к тушению крупного лесного пожара у поселка Атамановка в Забайкальском крае, при этом инфраструктура ОАО "РЖД" не пострадала, а... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T05:49+0300
2025-06-24T05:49+0300
бизнес
забайкалье
мчс
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - ПРАЙМ. Три пожарных поезда привлекали к тушению крупного лесного пожара у поселка Атамановка в Забайкальском крае, при этом инфраструктура ОАО "РЖД" не пострадала, а движение поездов шло штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный природный пожар продолжает действовать возле поселка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки СНТ "Локомотив", но люди в садовом товариществе не проживают. Уточнялось, что спасатели также не допустили переход огня на автозаправочную станцию, зоопитомник и дорожно-ремонтное предприятие, однако опасность для Атамановки сохранялась. "В районе станции Атамановка для оказания помощи подразделениям МЧС в тушении ландшафтных пожаров 23 июня работали три пожарных поезда. Инфраструктура ОАО "РЖД" не пострадала. Движение поездов осуществлялось в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства. Ранее в соцсетях разошлось видео, снятое, как утверждалось, в районе железнодорожной станции Засопочная в Забайкалье. На кадрах видно, как по обеим сторонам пути по движению поезда огонь охватил строения, горела трава, пламя пожара было видно далеко в темноте.
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5
4.7
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192
40
192
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бизнес, забайкалье, мчс, ржд
Бизнес, Забайкалье, МЧС, РЖД
05:49 24.06.2025
 
Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье

Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара у поселка Атамановка в Забайкалье

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - ПРАЙМ. Три пожарных поезда привлекали к тушению крупного лесного пожара у поселка Атамановка в Забайкальском крае, при этом инфраструктура ОАО "РЖД" не пострадала, а движение поездов шло штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).
В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный природный пожар продолжает действовать возле поселка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки СНТ "Локомотив", но люди в садовом товариществе не проживают. Уточнялось, что спасатели также не допустили переход огня на автозаправочную станцию, зоопитомник и дорожно-ремонтное предприятие, однако опасность для Атамановки сохранялась.
"В районе станции Атамановка для оказания помощи подразделениям МЧС в тушении ландшафтных пожаров 23 июня работали три пожарных поезда. Инфраструктура ОАО "РЖД" не пострадала. Движение поездов осуществлялось в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в соцсетях разошлось видео, снятое, как утверждалось, в районе железнодорожной станции Засопочная в Забайкалье. На кадрах видно, как по обеим сторонам пути по движению поезда огонь охватил строения, горела трава, пламя пожара было видно далеко в темноте.
 
БизнесЗабайкальеМЧСРЖД
 
 
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