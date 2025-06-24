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Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье

Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье - 24.06.2025, ПРАЙМ

Три пожарных поезда привлекали к тушению лесного пожара в Забайкалье

Добавлены подробности (абзацы 4, 6). | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T07:02+0300

2025-06-24T07:02+0300

2025-06-24T07:02+0300

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Добавлены подробности (абзацы 4, 6). ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Три пожарных поезда привлекали к тушению крупного лесного пожара у поселка Атамановка в Забайкальском крае, при этом инфраструктура ОАО "РЖД" не пострадала, а движение поездов шло штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный природный пожар продолжает действовать возле поселка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки СНТ "Локомотив", но люди в садовом товариществе не проживают. Уточнялось, что спасатели также не допустили переход огня на автозаправочную станцию, зоопитомник и дорожно-ремонтное предприятие, однако опасность для Атамановки сохранялась. "В районе станции Атамановка для оказания помощи подразделениям МЧС в тушении ландшафтных пожаров 23 июня работали три пожарных поезда. Инфраструктура ОАО "РЖД" не пострадала. Движение поездов осуществлялось в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, то поезда привлекли для тушения вечером. Ранее в соцсетях разошлось видео, снятое, как утверждалось, в районе железнодорожной станции Засопочная в Забайкалье. На кадрах видно, как по обеим сторонам пути по движению поезда огонь охватил строения, горела трава, пламя пожара было видно далеко в темноте. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

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