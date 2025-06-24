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Air India временно прекратит полеты в Северную Америку и Европу - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Air India временно прекратит полеты в Северную Америку и Европу
Air India временно прекратит полеты в Северную Америку и Европу - 24.06.2025, ПРАЙМ
Air India временно прекратит полеты в Северную Америку и Европу
Флагманская авиакомпания Индии Air India из-за обострения на Ближнем Востоке прекратит полеты на восточное побережье Северной Америки и в Европу, говорится в... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:58+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – ПРАЙМ. Флагманская авиакомпания Индии Air India из-за обострения на Ближнем Востоке прекратит полеты на восточное побережье Северной Америки и в Европу, говорится в сообщении компании. "В связи с развивающейся ситуацией на Ближнем Востоке Air India немедленно прекратила все полеты в регион, а также на восточное побережье Северной Америки и в Европу и обратно до дальнейшего уведомления. Наши рейсы в Индию из Северной Америки возвращаются в пункты отправления, а другие возвращаются в Индию или перенаправляются из закрытых воздушных пространств", - отметили представители авиаперевозчика. Там также отметили, что компания "постоянно консультируется со своими внешними консультантами по безопасности и внимательно следит за развитием ситуации". Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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бизнес, иран, сша, индия, антониу гутерреш, оон, air india, мид
Бизнес, ИРАН, США, ИНДИЯ, Антониу Гутерреш, ООН, Air India, МИД
08:58 24.06.2025
 
Air India временно прекратит полеты в Северную Америку и Европу

Air India из-за обострения на Ближнем Востоке прекратит полеты в Европу и Индию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Air India.
Самолет авиакомпании Air India. - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – ПРАЙМ. Флагманская авиакомпания Индии Air India из-за обострения на Ближнем Востоке прекратит полеты на восточное побережье Северной Америки и в Европу, говорится в сообщении компании.
"В связи с развивающейся ситуацией на Ближнем Востоке Air India немедленно прекратила все полеты в регион, а также на восточное побережье Северной Америки и в Европу и обратно до дальнейшего уведомления. Наши рейсы в Индию из Северной Америки возвращаются в пункты отправления, а другие возвращаются в Индию или перенаправляются из закрытых воздушных пространств", - отметили представители авиаперевозчика.
Там также отметили, что компания "постоянно консультируется со своими внешними консультантами по безопасности и внимательно следит за развитием ситуации".
Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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