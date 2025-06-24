https://1prime.ru/20250624/poruchenie-858864078.html

Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией"

Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией" - 24.06.2025, ПРАЙМ

Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией"

Владимир Путин подписал список поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" 13 мая. Документ опубликовали на сайте Кремля. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T21:22+0300

2025-06-24T21:22+0300

2025-06-24T21:45+0300

россия

москва

владимир путин

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал список поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" 13 мая. Документ опубликовали на сайте Кремля.Что поручил президент:

https://1prime.ru/20250624/byudzhet-858860895.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владимир путин