Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией"
Путин поручил представить предложения по улучшению механизма налогообложения нерезидентов
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал список поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" 13 мая. Документ опубликовали на сайте Кремля.
Что поручил президент:
- представить предложения по улучшению механизма налогообложения нерезидентов;
- представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов;
- представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых;
- установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в регионах не более 9%;
- представить предложения о допмерах стимулирования покупки акций технологических компаний;
- представить предложения о стимулировании IPO технологических компаний;
- представить предложения о налоговом стимулировании физлиц, купивших акции в рамках IPO и SPO;
- ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих предприятий;
- предоставить предложения по совершенствованию кластерной инвестплатформы по финансированию создания новой продукции.