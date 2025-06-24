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Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией" - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией"
Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией" - 24.06.2025, ПРАЙМ
Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией"
Владимир Путин подписал список поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" 13 мая. Документ опубликовали на сайте Кремля. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T21:22+0300
2025-06-24T21:45+0300
россия
москва
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал список поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" 13 мая. Документ опубликовали на сайте Кремля.Что поручил президент:
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россия, москва, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Политика
21:22 24.06.2025 (обновлено: 21:45 24.06.2025)
 
Путин утвердил поручения по итогам встречи с "Деловой Россией"

Путин поручил представить предложения по улучшению механизма налогообложения нерезидентов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал список поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" 13 мая. Документ опубликовали на сайте Кремля.
Что поручил президент:
  • представить предложения по улучшению механизма налогообложения нерезидентов;
  • представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов;
  • представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых;
  • установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в регионах не более 9%;
  • представить предложения о допмерах стимулирования покупки акций технологических компаний;
  • представить предложения о стимулировании IPO технологических компаний;
  • представить предложения о налоговом стимулировании физлиц, купивших акции в рамках IPO и SPO;
  • ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих предприятий;
  • предоставить предложения по совершенствованию кластерной инвестплатформы по финансированию создания новой продукции.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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