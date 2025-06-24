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Цифровой управленец Linkage: развитие отечественных технологий на основе искусственного интеллекта - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Цифровой управленец Linkage: развитие отечественных технологий на основе искусственного интеллекта
Цифровой управленец Linkage: развитие отечественных технологий на основе искусственного интеллекта - 24.06.2025, ПРАЙМ
Цифровой управленец Linkage: развитие отечественных технологий на основе искусственного интеллекта
| 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:35+0300
2025-06-24T14:35+0300
пресс-релизы
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858849705.jpg?1750764932
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены практические кейсы Цифрового управленца Linkage — экосистемы отечественных программных решенийВ рамках мероприятий Медиадома "Коммерсантъ" прошла конференция "Вложения в собственный бизнес или в себя. Практические кейсы". Вице-президент ГК "ВестЛинк", директор бизнес-единицы Linkage Елена Балашова рассказала о передовых разработках компании."Мы выводим мощный отечественный продукт, который заменяет иностранные решения. Цифровой управленец Linkage позволяет управлять бизнесом онлайн в режиме реального времени и предсказывает возможные критические моменты, которые могут возникнуть в бизнесе. Это экосистема, объединяющая стратегические системы управления бизнесом: Linkage EPM, Linkage IBP, Linkage Contact Center и Linkage ABI, что создает целостную картину происходящего для собственника", — отметила Елена Балашова.Искусственный интеллект, встроенный в программные комплексы, делает их доступными независимо от уровня ИТ-грамотности пользователя, позволяя делать запрос в систему простым языком, а не программным кодом. Наша система является заменой крупнейшим программным решениям, таким как SAP, и представляет собой полностью отечественную разработку, внедренную на многих предприятиях с положительными результатами.Цифровой управленец Linkage помогает интерпретировать большие данные заказчиков из различных отраслей бизнеса, автоматизируя управленческие процессы и повышая их эффективность. В условиях введения пакетов санкций многие компании были вынуждены отключиться от глобальных систем и перейти на локальные решения. Команда Linkage увидела в этом стратегическую возможность для создания единой экосистемных программных решений, которые можно использовать как в комплексе, так и отдельно.Интеграция данных в рамках бизнес-экосистемы "Цифровой управленец Linkage" предоставляет организациям мощные инструменты для анализа и принятия обоснованных решений. С помощью продуктов Linkage EPM, Linkage IBP, Linkage Contact Center и Linkage ABI компании могут эффективно использовать предиктивную и прескриптивную аналитику.Представитель Vileda Professional Светлана Кузнецова отметила, как с помощью модулей Linkage компании могут получать сквозные отчеты, что позволяет ускорить принятие решений и снизить трудозатраты на ручную сборку данных. Важно, что освобождаются ресурсы аналитиков и менеджеров от рутинной подготовки отчетов, позволяя им сосредоточиться на анализе и действиях."Выбор Linkage в качестве BI-системы стал стратегическим шагом, обусловленным необходимостью адаптации к новым условиям, вызванным санкциями. Интеграция разрозненных локальных систем позволит создать единое информационное пространство, что повысит операционную эффективность и результативность продаж. Кроме того, использование искусственного интеллекта и интеллектуальной аналитики от Linkage обеспечит глубокий анализ данных и ускорит принятие управленческих решений, что критически важно в условиях текущей ситуации", — подчеркнула финансовый директор компании Vileda Professional Светлана Кузнецова.В своем выступлении Елена Балашова также упомянула о важности правильного внедрения инструментов искусственного интеллекта в бизнес-процессы. "Сегодня ИИ активно внедряется в различные сферы, и это открывает новые горизонты для оптимизации и повышения эффективности. Однако важно делать это правильно, учитывая специфические потребности бизнеса и обеспечивая безопасность данных", — добавила она.Таким образом, Цифровой управленец гибко подстраивается под потребности различных отраслей, обеспечивая возможность адаптации к бизнес-процессам и требованиям заказчика. Это делает систему универсальным инструментом для повышения эффективности и оптимизации работы в любой сфере бизнеса.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пресс-релизы, технологии
Пресс-релизы, Технологии
14:35 24.06.2025

Цифровой управленец Linkage: развитие отечественных технологий на основе искусственного интеллекта

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены практические кейсы Цифрового управленца Linkage — экосистемы отечественных программных решений
В рамках мероприятий Медиадома "Коммерсантъ" прошла конференция "Вложения в собственный бизнес или в себя. Практические кейсы". Вице-президент ГК "ВестЛинк", директор бизнес-единицы Linkage Елена Балашова рассказала о передовых разработках компании.
"Мы выводим мощный отечественный продукт, который заменяет иностранные решения. Цифровой управленец Linkage позволяет управлять бизнесом онлайн в режиме реального времени и предсказывает возможные критические моменты, которые могут возникнуть в бизнесе. Это экосистема, объединяющая стратегические системы управления бизнесом: Linkage EPM, Linkage IBP, Linkage Contact Center и Linkage ABI, что создает целостную картину происходящего для собственника", — отметила Елена Балашова.
Искусственный интеллект, встроенный в программные комплексы, делает их доступными независимо от уровня ИТ-грамотности пользователя, позволяя делать запрос в систему простым языком, а не программным кодом. Наша система является заменой крупнейшим программным решениям, таким как SAP, и представляет собой полностью отечественную разработку, внедренную на многих предприятиях с положительными результатами.
Цифровой управленец Linkage помогает интерпретировать большие данные заказчиков из различных отраслей бизнеса, автоматизируя управленческие процессы и повышая их эффективность. В условиях введения пакетов санкций многие компании были вынуждены отключиться от глобальных систем и перейти на локальные решения. Команда Linkage увидела в этом стратегическую возможность для создания единой экосистемных программных решений, которые можно использовать как в комплексе, так и отдельно.
Интеграция данных в рамках бизнес-экосистемы "Цифровой управленец Linkage" предоставляет организациям мощные инструменты для анализа и принятия обоснованных решений. С помощью продуктов Linkage EPM, Linkage IBP, Linkage Contact Center и Linkage ABI компании могут эффективно использовать предиктивную и прескриптивную аналитику.
Представитель Vileda Professional Светлана Кузнецова отметила, как с помощью модулей Linkage компании могут получать сквозные отчеты, что позволяет ускорить принятие решений и снизить трудозатраты на ручную сборку данных. Важно, что освобождаются ресурсы аналитиков и менеджеров от рутинной подготовки отчетов, позволяя им сосредоточиться на анализе и действиях.
"Выбор Linkage в качестве BI-системы стал стратегическим шагом, обусловленным необходимостью адаптации к новым условиям, вызванным санкциями. Интеграция разрозненных локальных систем позволит создать единое информационное пространство, что повысит операционную эффективность и результативность продаж. Кроме того, использование искусственного интеллекта и интеллектуальной аналитики от Linkage обеспечит глубокий анализ данных и ускорит принятие управленческих решений, что критически важно в условиях текущей ситуации", подчеркнула финансовый директор компании Vileda Professional Светлана Кузнецова.
В своем выступлении Елена Балашова также упомянула о важности правильного внедрения инструментов искусственного интеллекта в бизнес-процессы. "Сегодня ИИ активно внедряется в различные сферы, и это открывает новые горизонты для оптимизации и повышения эффективности. Однако важно делать это правильно, учитывая специфические потребности бизнеса и обеспечивая безопасность данных", — добавила она.
Таким образом, Цифровой управленец гибко подстраивается под потребности различных отраслей, обеспечивая возможность адаптации к бизнес-процессам и требованиям заказчика. Это делает систему универсальным инструментом для повышения эффективности и оптимизации работы в любой сфере бизнеса.
Источник: ГК "ВестЛинк"

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