Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/prezident-858823911.html
Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию
Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию - 24.06.2025, ПРАЙМ
Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию
Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что наблюдаемая в стране дефляция обусловлена мерами по улучшению экономической эффективности, а не падением... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T02:39+0300
2025-06-24T02:39+0300
экономика
сальвадор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858823911.jpg?1750721946
МЕХИКО, 24 июн - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что наблюдаемая в стране дефляция обусловлена мерами по улучшению экономической эффективности, а не падением потребительского спроса. "Если бы дефляция была вызвана снижением спроса, это было бы тревожным сигналом. Но потребление домохозяйств выросло на 3,9% в последнем квартале, так что это не наш случай. В Сальвадоре дефляция происходит потому, что мы устраняем узкие места, повышаем производительность, снижаем пошлины, убираем посредников и покончили с вымогательством", - написал глава государства в соцсети X. По данным Центрального резервного банка Сальвадора, индекс потребительских цен в мае 2025 года зафиксировал их снижение второй месяц подряд, оно составило 0,21%. Наиболее заметное снижение цен произошло в таких категориях, как транспорт (5,39%), продукты питания (0,69%) и мебель (1,84%). Эксперты в местных изданиях предупреждают, что длительная дефляция может указывать на структурные проблемы экономики Сальвадора, однако в условиях стабильного спроса и роста производительности она может быть интерпретирована и как следствие оздоровления экономики.
сальвадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сальвадор
Экономика, САЛЬВАДОР
02:39 24.06.2025
 
Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию

Президент Сальвадора Букеле: дефляция вызвана улучшением экономической эффективности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 24 июн - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что наблюдаемая в стране дефляция обусловлена мерами по улучшению экономической эффективности, а не падением потребительского спроса.
"Если бы дефляция была вызвана снижением спроса, это было бы тревожным сигналом. Но потребление домохозяйств выросло на 3,9% в последнем квартале, так что это не наш случай. В Сальвадоре дефляция происходит потому, что мы устраняем узкие места, повышаем производительность, снижаем пошлины, убираем посредников и покончили с вымогательством", - написал глава государства в соцсети X.
По данным Центрального резервного банка Сальвадора, индекс потребительских цен в мае 2025 года зафиксировал их снижение второй месяц подряд, оно составило 0,21%. Наиболее заметное снижение цен произошло в таких категориях, как транспорт (5,39%), продукты питания (0,69%) и мебель (1,84%).
Эксперты в местных изданиях предупреждают, что длительная дефляция может указывать на структурные проблемы экономики Сальвадора, однако в условиях стабильного спроса и роста производительности она может быть интерпретирована и как следствие оздоровления экономики.
 
ЭкономикаСАЛЬВАДОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала