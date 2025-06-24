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Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию

Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию - 24.06.2025, ПРАЙМ

Президент Сальвадора объяснил наблюдаемую в стране дефляцию

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что наблюдаемая в стране дефляция обусловлена мерами по улучшению экономической эффективности, а не падением... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T02:39+0300

2025-06-24T02:39+0300

2025-06-24T02:39+0300

экономика

сальвадор

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МЕХИКО, 24 июн - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что наблюдаемая в стране дефляция обусловлена мерами по улучшению экономической эффективности, а не падением потребительского спроса. "Если бы дефляция была вызвана снижением спроса, это было бы тревожным сигналом. Но потребление домохозяйств выросло на 3,9% в последнем квартале, так что это не наш случай. В Сальвадоре дефляция происходит потому, что мы устраняем узкие места, повышаем производительность, снижаем пошлины, убираем посредников и покончили с вымогательством", - написал глава государства в соцсети X. По данным Центрального резервного банка Сальвадора, индекс потребительских цен в мае 2025 года зафиксировал их снижение второй месяц подряд, оно составило 0,21%. Наиболее заметное снижение цен произошло в таких категориях, как транспорт (5,39%), продукты питания (0,69%) и мебель (1,84%). Эксперты в местных изданиях предупреждают, что длительная дефляция может указывать на структурные проблемы экономики Сальвадора, однако в условиях стабильного спроса и роста производительности она может быть интерпретирована и как следствие оздоровления экономики.

сальвадор

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сальвадор