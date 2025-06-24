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В Москве криптопредпринимательницу осудили на семь лет за мошенничество

В Москве криптопредпринимательницу осудили на семь лет за мошенничество - 24.06.2025, ПРАЙМ

В Москве криптопредпринимательницу осудили на семь лет за мошенничество

Пресненский суд Москвы приговорил к семи годам за мошенничество предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T18:31+0300

2025-06-24T18:31+0300

2025-06-24T19:01+0300

мошенничество

финансы

общество

рынок криптовалюты

мошеннические схемы

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы приговорил к семи годам за мошенничество предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет", - сказали в суде.Суд не стал применять в отношении Федякиной отсрочку наказания до взросления ее дочери. Предпринимательница была арестована на шестом месяце беременности и родила ребенка в СИЗО. Сейчас дочь содержится вместе с ней и может также вместе поехать с матерью в колонию. После трехлетия, согласно законодательству, ребенка могут передать органам опеки.Вместо с тем суд взыскал с осужденной около 2,2 миллиардов рублей в пользу потерпевших.Прокурор ранее попросил приговорить подсудимую к десяти годам колонии. Защита настаивает на оправдании.Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.Битмама находится под стражей с сентября 2023 года, в неволе она родила ребенка.

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финансы, общество , рынок криптовалюты, мошеннические схемы