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Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store
Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store - 24.06.2025, ПРАЙМ
Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store
Приложение Газпромбанка под названием "До вершины" вновь доступно в App Store, сообщил банк. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T10:49+0300
2025-06-24T10:49+0300
2025-06-24T10:50+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Приложение Газпромбанка под названием "До вершины" вновь доступно в App Store, сообщил банк. "Приложение Газпромбанка снова в App Store. Выпустили приложение "До вершины" для пользователей iOS", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. Банк призывает установить приложение, "пока оно доступно".
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банки, финансы, россия, газпромбанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Газпромбанк
Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store
Приложение Газпромбанка "До вершины" вновь доступно в App Store
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Приложение Газпромбанка под названием "До вершины" вновь доступно в App Store, сообщил банк.
"Приложение Газпромбанка снова в App Store. Выпустили приложение "До вершины" для пользователей iOS", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Банк призывает установить приложение, "пока оно доступно".
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