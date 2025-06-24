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Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store

Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store - 24.06.2025, ПРАЙМ

Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store

Приложение Газпромбанка под названием "До вершины" вновь доступно в App Store, сообщил банк. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:49+0300

2025-06-24T10:49+0300

2025-06-24T10:50+0300

банки

финансы

россия

газпромбанк

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Приложение Газпромбанка под названием "До вершины" вновь доступно в App Store, сообщил банк. "Приложение Газпромбанка снова в App Store. Выпустили приложение "До вершины" для пользователей iOS", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. Банк призывает установить приложение, "пока оно доступно".

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банки, финансы, россия, газпромбанк