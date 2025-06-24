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Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях

Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях - 24.06.2025, ПРАЙМ

Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Российские провайдеры закрывают порядка 98% потребностей отечественного рынка в облачных технологиях, включая виртуальные... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T07:20+0300

2025-06-24T07:20+0300

2025-06-24T07:20+0300

энергетика

технологии

россия

мтс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Российские провайдеры закрывают порядка 98% потребностей отечественного рынка в облачных технологиях, включая виртуальные машины, хранилища данных, сервисы резервного копирования и управления базами данных, рассказал РИА Новости CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский на полях ПМЭФ. "Порядка 98% всех потребностей российского рынка в облачных технологиях закрываются отечественными провайдерами. Это инфраструктурные сервисы: виртуальные машины, хранилища данных, сервисы резервного копирования, а также PaaS-решения (Platform as a Service - решения, состоящие из виртуальной инфраструктуры - ред.) для управления Docker-образами, кластерами Kubernetes и базами данных вроде ClickHouse, Kafka, PostgreSQL", - сообщил он. Кроме того, на российском рынке существует ряд решений для обучения и инференса больших языковых моделей, а также сервисы для хранения и анализа Big Data в "облаке" и бизнес-приложения по модели SaaS (Software as a Service - модель предоставления программного обеспечения через облако). К оставшимся 2%, добавляет эксперт, относится узкоспециализированный софт по модели SaaS, узкопрофильные базы данных и некоторые инструменты разработки. При этом все эти потребности могут быть закрыты с помощью отраслевых интеграторов и собственных IT-команд заказчиков, заверил он. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, мтс