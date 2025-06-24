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Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР
Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР - 24.06.2025, ПРАЙМ
Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что экономика республики будет опираться не только на традиционные для нее добычу угля и металлургию, но... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:53+0300
2025-06-24T08:53+0300
пмэф-2025
промышленность
донбасс
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что экономика республики будет опираться не только на традиционные для нее добычу угля и металлургию, но и на машиностроение, станкостроение и химическую отрасль. "Экономика Донбасса будет выглядеть иначе. Я не открою секрета, что основными столпами в структуре нашей экономики, конечно, будет все-таки металлургия и угольная отрасль. Но добавляются дополнительные, не столько ярко выраженные на предыдущих стадиях, такие как машиностроение, станкостроение, химическая отрасль, которую мы планируем развивать. Здесь видим серьезную точку роста. Мы, конечно, включаем теперь развитие сельского хозяйства, которое тоже вносит свой вклад в формирование новой структуры экономики", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум прошел 18-21 июня, РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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промышленность, донбасс, денис пушилин
ПМЭФ-2025, Промышленность, ДОНБАСС, Денис Пушилин
08:53 24.06.2025
 
Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР

Пушилин: экономика ДНР будет опираться на машиностроение, станкостроение и химию

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что экономика республики будет опираться не только на традиционные для нее добычу угля и металлургию, но и на машиностроение, станкостроение и химическую отрасль.
"Экономика Донбасса будет выглядеть иначе. Я не открою секрета, что основными столпами в структуре нашей экономики, конечно, будет все-таки металлургия и угольная отрасль. Но добавляются дополнительные, не столько ярко выраженные на предыдущих стадиях, такие как машиностроение, станкостроение, химическая отрасль, которую мы планируем развивать. Здесь видим серьезную точку роста. Мы, конечно, включаем теперь развитие сельского хозяйства, которое тоже вносит свой вклад в формирование новой структуры экономики", - сказал Пушилин.
Петербургский международный экономический форум прошел 18-21 июня, РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ПромышленностьДОНБАССДенис Пушилин
 
 
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