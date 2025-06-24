https://1prime.ru/20250624/pushilin-858830408.html

Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР

Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР - 24.06.2025, ПРАЙМ

Пушилин назвал основные отрасли экономики ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что экономика республики будет опираться не только на традиционные для нее добычу угля и металлургию, но... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:53+0300

2025-06-24T08:53+0300

2025-06-24T08:53+0300

пмэф-2025

промышленность

донбасс

денис пушилин

https://cdnn.1prime.ru/img/83817/89/838178929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_631b1297c0169061156a99714c39c20d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что экономика республики будет опираться не только на традиционные для нее добычу угля и металлургию, но и на машиностроение, станкостроение и химическую отрасль. "Экономика Донбасса будет выглядеть иначе. Я не открою секрета, что основными столпами в структуре нашей экономики, конечно, будет все-таки металлургия и угольная отрасль. Но добавляются дополнительные, не столько ярко выраженные на предыдущих стадиях, такие как машиностроение, станкостроение, химическая отрасль, которую мы планируем развивать. Здесь видим серьезную точку роста. Мы, конечно, включаем теперь развитие сельского хозяйства, которое тоже вносит свой вклад в формирование новой структуры экономики", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум прошел 18-21 июня, РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250622/pushilin-858774477.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, донбасс, денис пушилин