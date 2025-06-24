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Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской ОЭЗ - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской ОЭЗ
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской ОЭЗ - 24.06.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской ОЭЗ
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:07+0300
2025-06-24T15:07+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает переход к выборочному досмотру таможенными органами товаров, которые произведены в калининградской ОЭЗ и вывозятся из нее в другие регионы РФ. Это позволит исключить безальтернативную обязанность таможенных органов во всех случаях проверять соответствие фактически вывозимых товаров на остальную часть РФ по воздуху или по морю сведениям, содержащимся в сопроводительных документах. При этом снижается административная нагрузка на калининградских производителей, связанная с проведением таких проверок. Как пояснял один из авторов инициативы, сенатор Александр Шендерюк-Жидков, представляющий этот регион в Совфеде, закон позволит проводить досмотр калининградских товаров только в случае, если товар попадет в категорию рискового в рамках системы управления рисков российской таможни. Изменения начнут действовать через 30 дней после официального опубликования закона. При этом сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу сразу после публикации. Также закон продлевает до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощенному оформлению товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-доставкой из Калининградской области на остальную часть России. Ранее предусматривалось, что эксперимент, начавшийся с 1 июля 2023 года, должен завершиться 30 июня 2025 года.
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бизнес, россия, рф, владимир путин, оэз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ОЭЗ
15:07 24.06.2025
 
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской ОЭЗ

Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в Калининградской ОЭЗ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает переход к выборочному досмотру таможенными органами товаров, которые произведены в калининградской ОЭЗ и вывозятся из нее в другие регионы РФ. Это позволит исключить безальтернативную обязанность таможенных органов во всех случаях проверять соответствие фактически вывозимых товаров на остальную часть РФ по воздуху или по морю сведениям, содержащимся в сопроводительных документах.
При этом снижается административная нагрузка на калининградских производителей, связанная с проведением таких проверок.
Как пояснял один из авторов инициативы, сенатор Александр Шендерюк-Жидков, представляющий этот регион в Совфеде, закон позволит проводить досмотр калининградских товаров только в случае, если товар попадет в категорию рискового в рамках системы управления рисков российской таможни.
Изменения начнут действовать через 30 дней после официального опубликования закона. При этом сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу сразу после публикации.
Также закон продлевает до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощенному оформлению товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-доставкой из Калининградской области на остальную часть России. Ранее предусматривалось, что эксперимент, начавшийся с 1 июля 2023 года, должен завершиться 30 июня 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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