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Путин подписал закон о создании национального мессенджера - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Путин подписал закон о создании национального мессенджера - 24.06.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:17+0300
2025-06-24T15:17+0300
технологии
россия
москва
рф
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Пользователи нового многофункционального сервиса смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи. Также сервис позволит гражданам РФ удостоверять свою личность при помощи цифрового ID - это приравнивается к предоставлению физического оригинала. В частности, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, права на льготы, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. При этом не допускается требовать от граждан РФ бумажные документы, удостоверяющие личность, если сведения из этих документов представлены на платформе. Исключениями будут "случаи исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов". Организацию, которая будет отвечать за запуск и работу сервиса, определит правительство РФ. Она должна соответствовать ряду требований. Это должно быть российское юрлицо, чье программное обеспечение включено в национальный реестр и в состав которого входит социальная сеть с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей. Особенности использования многофункционального сервиса государственными органами и учреждениями Москвы могут устанавливаться соглашением между мэром Москвы и этой организацией. Согласно сопроводительным документам, сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда норм. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября 2025 года. С этой же даты начнет действовать норма о том, что согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иных документов.
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технологии, россия, москва, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
15:17 24.06.2025
 
Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Пользователи нового многофункционального сервиса смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи. Также сервис позволит гражданам РФ удостоверять свою личность при помощи цифрового ID - это приравнивается к предоставлению физического оригинала.
В частности, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, права на льготы, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. При этом не допускается требовать от граждан РФ бумажные документы, удостоверяющие личность, если сведения из этих документов представлены на платформе.
Исключениями будут "случаи исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов".
Организацию, которая будет отвечать за запуск и работу сервиса, определит правительство РФ. Она должна соответствовать ряду требований. Это должно быть российское юрлицо, чье программное обеспечение включено в национальный реестр и в состав которого входит социальная сеть с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей.
Особенности использования многофункционального сервиса государственными органами и учреждениями Москвы могут устанавливаться соглашением между мэром Москвы и этой организацией.
Согласно сопроводительным документам, сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда норм. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября 2025 года. С этой же даты начнет действовать норма о том, что согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иных документов.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера
9 июня, 11:54
 
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