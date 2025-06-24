https://1prime.ru/20250624/putin-858842991.html

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - 24.06.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:30+0300

2025-06-24T12:30+0300

2025-06-24T12:30+0300

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хамад бен иса аль халифа

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Главы государств обменялись мнениями по итогам прошедшего 18-21 июня XXVIII Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн принимал участие в статусе страны-гостя", - говорится в сообщении. Путин отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой. Лидеры обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке, высказались за скорейшее восстановление мира в регионе.Король Бахрейна в свою очередь выразил признательность российской стороне за проявленное гостеприимство, сообщили в пресс-службе. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

https://1prime.ru/20250623/putin-858811017.html

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