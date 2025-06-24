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Путин подписал закон о переносе срока внесения в ГД проекта бюджета России

Путин подписал закон о переносе срока внесения в ГД проекта бюджета России - 24.06.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о переносе срока внесения в ГД проекта бюджета России

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:41+0300

2025-06-24T15:41+0300

2025-06-24T15:41+0300

экономика

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета в Госдуму и усиливают контроль за участниками бюджетного процесса. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Перенос срока внесения проекта бюджета в Госдуму обеспечивает учет в нем актуальных макроэкономических показателей и его сбалансированность. Закон также закрепляет обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняет требования к информационным системам, обеспечивающим этот процесс, и их взаимодействие друг с другом. Согласно закону, предельный срок приведения региональных государственных (начиная с 2026 года) и муниципальных (начиная с 2027 года) программ в соответствие с принятыми бюджетами переносится на 1 февраля с 1 апреля. Также в БК закрепляется требование к главным распорядителям бюджетных средств не позднее 20 августа текущего года направлять в регионы и Минфин РФ проекты распределения между регионами субсидий из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Также на плановый период теперь не будут распределяться субсидии регионам, предоставляемые из федерального бюджета на конкурсной основе, если срок реализации мероприятий, на которые они выделяются, не превышает года. При этом конкурсы по таким субсидиям должны быть проведены не позднее 1 сентября текущего финансового года, чтобы получить распределение на очередной год. Кроме того, согласно документу, проводимая Минфином РФ оценка объема ассигнований федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов будет распространяться только на инвестпроекты общей стоимостью 1 миллиард рублей и более. Ранее такого ограничения не было. Кроме того, высшим исполнительным органам регионов, в которых по указу президента РФ вводится военное положение, на период его действия предоставляется право утверждать перечень населенных пунктов, где организации и ИП могут проводить расчеты без применения контрольно-кассовой техники. Закон также закрепляет на постоянной основе право правительства РФ принимать решения о нераспространении запрета на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций отдельным юрлицам, в чьем уставном (складочном) капитале совокупная доля участия офшорных компаний превышает 25%. А участники казначейского сопровождения будут обязаны вести раздельный учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности. При этом казначейский мониторинг при открытии лицевых счетов и проведении операций на них, проводимый Федеральным казначейством, теперь будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей, а не только на участников казначейского сопровождения, как ранее. Под такой мониторинг не будут подпадать зарплата, денежное довольствие, социальные пособия и иные выплаты населению, а также возврат излишне уплаченных платежей в бюджет. При этом расширяется перечень оснований для отказа в открытии лицевых счетов и запрета на проведение операций на них. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, новые правила для участников системы казначейских платежей будут вводиться поэтапно: для получателей средств федерального бюджета - с 1 сентября 2026 года; для получателей средств региональных (местных) бюджетов и государственных внебюджетных фондов, открывших счета в Федеральном казначействе, - с 1 июля 2027 года, открывших счета в финансовых органах региона (муниципалитета) - с 1 июля 2028 года.

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россия, владимир путин, госдума