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В Европе предупредили об упущенной возможности из-за военных расходов

В Европе предупредили об упущенной возможности из-за военных расходов - 24.06.2025, ПРАЙМ

В Европе предупредили об упущенной возможности из-за военных расходов

Планируемые в Европе триллионные военные расходы могут оказаться упущенной возможностью, если регион не пересмотрит подходы к их распределению, предупреждают... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T16:13+0300

2025-06-24T16:13+0300

2025-06-24T16:13+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Планируемые в Европе триллионные военные расходы могут оказаться упущенной возможностью, если регион не пересмотрит подходы к их распределению, предупреждают аналитики Блумберг. "Планы Европы направить триллионы евро на новые оборонные расходы обернутся упущенной возможностью, если регион не сумеет повысить производительность. Любые экономические выгоды, помимо усиления военного потенциала, скорее всего, будут упущены, если страны не изменят способ инвестирования в вооружённые силы, а также разработки и производства вооружений", — говорится в материале. На фоне подготовки к саммиту НАТО, который может приблизить волну оборонных расходов к реализации, в ЕС растут опасения, что средства налогоплательщиков не дадут заметного роста экономике. По данным Блумберг Economics, без структурных реформ и увеличения доли инвестиций в исследования и технологии эффект от роста военных бюджетов для экономики будет "временным и исчезнет в течение трёх лет". Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.

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европа, москва, сша, марк рютте, дональд трамп, нато, ес