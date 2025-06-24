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СМИ узнали об усилении разногласий между Японией и США
СМИ узнали об усилении разногласий между Японией и США - 24.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали об усилении разногласий между Японией и США
Разногласия между Японией и США растут из-за вопросов японской обороны, в частности, из-за спешки, резкости и непоследовательности в требованиях Белого дома,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:48+0300
2025-06-24T12:48+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Разногласия между Японией и США растут из-за вопросов японской обороны, в частности, из-за спешки, резкости и непоследовательности в требованиях Белого дома, пишет газета Nikkei Asia. Ранее МИД Японии сообщил, что визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Нидерланды, в ходе которого он должен был принять участие в саммите НАТО, был отменен. "Это лишь последние сигналы разногласий за последние недели... Разногласия проистекают из резких и непоследовательных сообщений администрации Трампа", - пишет издание. Неназванный японский чиновник сообщил газете, что Токио открыт для обсуждения с Вашингтоном увеличения расходов на оборону, но "этот процесс кажется неорганизованным". Другой японский чиновник сказал, что, если Япония увеличит расходы на оборону, как того хочет США, это будет только суверенным решением Токио. "Разногласия между союзниками могут возникнуть из-за разницы в срочности", - добавляет издание. На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требования к Токио повысить расходы на оборону до 3,5% от ВВП со стороны Вашингтона. Позднее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси опроверг информацию о том, что США выдвигали требование к Токио увеличить расходы на оборону.
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япония, сша, токио, мид, нато
Политика, ЯПОНИЯ, США, Токио, МИД, НАТО
СМИ узнали об усилении разногласий между Японией и США
Nikkei Asia: разногласия между Японией и США растут из-за вопросов обороны
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Разногласия между Японией и США растут из-за вопросов японской обороны, в частности, из-за спешки, резкости и непоследовательности в требованиях Белого дома, пишет газета Nikkei Asia.
Ранее МИД Японии сообщил, что визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Нидерланды, в ходе которого он должен был принять участие в саммите НАТО, был отменен.
"Это лишь последние сигналы разногласий за последние недели... Разногласия проистекают из резких и непоследовательных сообщений администрации Трампа", - пишет издание.
Неназванный японский чиновник сообщил газете, что Токио открыт для обсуждения с Вашингтоном увеличения расходов на оборону, но "этот процесс кажется неорганизованным". Другой японский чиновник сказал, что, если Япония увеличит расходы на оборону, как того хочет США, это будет только суверенным решением Токио.
"Разногласия между союзниками могут возникнуть из-за разницы в срочности", - добавляет издание.
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требования к Токио повысить расходы на оборону до 3,5% от ВВП со стороны Вашингтона. Позднее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси опроверг информацию о том, что США выдвигали требование к Токио увеличить расходы на оборону.
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