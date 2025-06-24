https://1prime.ru/20250624/razvozhai-858826141.html

Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя

Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя - 24.06.2025, ПРАЙМ

Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Основные направления стратегии развития Севастополя и перспективные задачи будут озвучены в ходе кампании по выборам... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T06:16+0300

2025-06-24T06:16+0300

2025-06-24T06:16+0300

экономика

севастополь

санкт-петербург

михаил развожаев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858826141.jpg?1750735006

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Основные направления стратегии развития Севастополя и перспективные задачи будут озвучены в ходе кампании по выборам губернатора региона в сентябре, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре, в них намерен принять участие нынешний губернатор Развожаев. "Сейчас мы работаем над стратегией развития Севастополя, такая активная работа после принятия генплана идет. В рамках работы над этой стратегией делаем концентрацию основных направлений, которые мне бы хотелось озвучить как те задачи, которые я перед собой вижу на дальнейшую перспективу. Сейчас пока озвучивать несколько преждевременно, потому что в рамках кампании обязательно эти вещи будут сделаны. Но как минимум нужно завершить все взятые обязательства, которые сегодня есть", - сказал Развожаев. Речь идет о завершении строительства больших объектов, которые сейчас создаются в Севастополе, отметил он. Отдельно Развожаев выделил развитие университета и напомнил, что обратился к президенту с просьбой о поддержке создания кампуса мирового уровня на территории Севастопольского университета. Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

севастополь

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, санкт-петербург, михаил развожаев, владимир путин