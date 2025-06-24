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Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя
Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя - 24.06.2025, ПРАЙМ
Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Основные направления стратегии развития Севастополя и перспективные задачи будут озвучены в ходе кампании по выборам... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T06:16+0300
2025-06-24T06:16+0300
экономика
севастополь
санкт-петербург
михаил развожаев
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Основные направления стратегии развития Севастополя и перспективные задачи будут озвучены в ходе кампании по выборам губернатора региона в сентябре, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре, в них намерен принять участие нынешний губернатор Развожаев. "Сейчас мы работаем над стратегией развития Севастополя, такая активная работа после принятия генплана идет. В рамках работы над этой стратегией делаем концентрацию основных направлений, которые мне бы хотелось озвучить как те задачи, которые я перед собой вижу на дальнейшую перспективу. Сейчас пока озвучивать несколько преждевременно, потому что в рамках кампании обязательно эти вещи будут сделаны. Но как минимум нужно завершить все взятые обязательства, которые сегодня есть", - сказал Развожаев. Речь идет о завершении строительства больших объектов, которые сейчас создаются в Севастополе, отметил он. Отдельно Развожаев выделил развитие университета и напомнил, что обратился к президенту с просьбой о поддержке создания кампуса мирового уровня на территории Севастопольского университета. Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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севастополь, санкт-петербург, михаил развожаев, владимир путин
Экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Развожаев, Владимир Путин
06:16 24.06.2025
 
Развожаев рассказал о стратегии развития Севастополя

Развожаев: основные направления стратегии развития Севастополя озвучат в сентябре

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Основные направления стратегии развития Севастополя и перспективные задачи будут озвучены в ходе кампании по выборам губернатора региона в сентябре, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре, в них намерен принять участие нынешний губернатор Развожаев.
"Сейчас мы работаем над стратегией развития Севастополя, такая активная работа после принятия генплана идет. В рамках работы над этой стратегией делаем концентрацию основных направлений, которые мне бы хотелось озвучить как те задачи, которые я перед собой вижу на дальнейшую перспективу. Сейчас пока озвучивать несколько преждевременно, потому что в рамках кампании обязательно эти вещи будут сделаны. Но как минимум нужно завершить все взятые обязательства, которые сегодня есть", - сказал Развожаев.
Речь идет о завершении строительства больших объектов, которые сейчас создаются в Севастополе, отметил он. Отдельно Развожаев выделил развитие университета и напомнил, что обратился к президенту с просьбой о поддержке создания кампуса мирового уровня на территории Севастопольского университета.
Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
 
ЭкономикаСЕВАСТОПОЛЬСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
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