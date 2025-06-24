https://1prime.ru/20250624/relsy-858836989.html
РЖД закупят у "Евраза" рельсы для для ВСМ Москва - Петербург
РЖД закупят у "Евраза" рельсы для для ВСМ Москва - Петербург - 24.06.2025, ПРАЙМ
РЖД закупят у "Евраза" рельсы для для ВСМ Москва - Петербург
РЖД в 2025-2027 годах закупят у "Евраза" 161 тысячу тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила железнодорожная... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:04+0300
2025-06-24T11:04+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. РЖД в 2025-2027 годах закупят у "Евраза" 161 тысячу тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила железнодорожная компания. "РЖД закупят у "Евраза" рельсы для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По контракту будет поставлена 161 тысяча тонн рельсов с 2025 по 2027 годы. Этот объем полностью обеспечит строительство новой железной дороги", - говорится в сообщении РЖД. В частности, в 2025 году ожидается поставка 35,1 тысячи тонн, в 2026 году – 84,2 тысячи тонн, в 2027 году – 41,7 тысячи тонн. "Для ВСМ создан эксклюзивный продукт – рельсы ДТ350ВС400, они разработаны "Евразом" в партнерстве с РЖД. Такие рельсы предназначены для укладки верхнего строения пути со скоростями движения до 400 километров в час", - пишут РЖД. Отмечается, что по точности профиля и прямолинейности они превосходят мировые аналоги. Устойчивы к динамическим нагрузкам, могут использоваться в разных климатических условиях, от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Для обеспечения надежности сварных соединений специалисты ВНИИЖТ и "Евраза" разработали специальные требования к режимам сварки рельсов. Это обеспечит надежность и безопасность при движении поездов на высоких скоростях. "Рельсовая продукция сертифицирована и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза. Первая отгрузка запланирована на III квартал 2025 года", - добавляется в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД, Евраз
РЖД закупят у "Евраза" рельсы для для ВСМ Москва - Петербург
РЖД закупят у "Евраза" 161 тысячу тонн рельсов для ВСМ Москва - Петербург
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. РЖД в 2025-2027 годах закупят у "Евраза" 161 тысячу тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила железнодорожная компания.
"РЖД закупят у "Евраза" рельсы для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По контракту будет поставлена 161 тысяча тонн рельсов с 2025 по 2027 годы. Этот объем полностью обеспечит строительство новой железной дороги", - говорится в сообщении РЖД.
В частности, в 2025 году ожидается поставка 35,1 тысячи тонн, в 2026 году – 84,2 тысячи тонн, в 2027 году – 41,7 тысячи тонн.
"Для ВСМ создан эксклюзивный продукт – рельсы ДТ350ВС400, они разработаны "Евразом" в партнерстве с РЖД. Такие рельсы предназначены для укладки верхнего строения пути со скоростями движения до 400 километров в час", - пишут РЖД.
Отмечается, что по точности профиля и прямолинейности они превосходят мировые аналоги. Устойчивы к динамическим нагрузкам, могут использоваться в разных климатических условиях, от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия.
Для обеспечения надежности сварных соединений специалисты ВНИИЖТ и "Евраза" разработали специальные требования к режимам сварки рельсов. Это обеспечит надежность и безопасность при движении поездов на высоких скоростях.
"Рельсовая продукция сертифицирована и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза. Первая отгрузка запланирована на III квартал 2025 года", - добавляется в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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