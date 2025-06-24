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Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили перемирие

Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили перемирие - 24.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили перемирие

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня, он недоволен обеими странами. Об этом сообщает издание Reuters. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:54+0300

2025-06-24T13:54+0300

2025-06-24T13:54+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня, он недоволен обеими странами. Об этом сообщает издание Reuters."Трамп заявил..., что и Иран, и Израиль нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколько часов назад, и что он недоволен обеими странами, особенно Израилем", - говорится в сообщении агентства. Согласно Рейтер, Трамп также указал на то, что Израиль начал удары сразу после того, как согласился на перемирие. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

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общество , иран, израиль, сша, дональд трамп