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В России продлили запрет на экспорт риса-сырца

В России продлили запрет на экспорт риса-сырца - 24.06.2025, ПРАЙМ

В России продлили запрет на экспорт риса-сырца

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт риса-сырца с 1 июля по 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:05+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт риса-сырца с 1 июля по 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ, производит более 60% от общего объема), впоследствии несколько раз продлевалось. В середине апреля таможенная подкомиссия поддержала инициативу Минсельхоза России о продлении временного запрета на вывоз из России риса-сырца с 1 июля по 31 декабря 2025 года. "В России продлен временный запрет на вывоз риса-сырца. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией", - говорится в сообщении. В пресс-службе правительства также отметили, что в рамках запрета на вывоз риса-сырца предусмотрен ряд исключений. В частности, он не распространяется на поставки в государства-члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, такой рис можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. "Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного ограничения исключен рис для посева. Также готовится к подписанию постановление об установлении тарифной квоты на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года на вывоз этой продукции действует временный запрет", - заключили в кабмине. О введении тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тысяч тонн ранее сообщало министерство экономического развития России. Предполагается, что внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины будет установлена в размере 0%, внеквотная - 50%.

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сельское хозяйство, бизнес, рф, краснодарский край, минсельхоз