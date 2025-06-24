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"Единая Россия" выдвинула Костюк на выборы губернатора ЕАО
"Единая Россия" выдвинула Костюк на выборы губернатора ЕАО - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Единая Россия" выдвинула Костюк на выборы губернатора ЕАО
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру врио главы Еврейской автономной области Марии Костюк на выборы губернатора региона, сообщила сама Костюк в... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T03:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - ПРАЙМ. "Единая Россия" выдвинула кандидатуру врио главы Еврейской автономной области Марии Костюк на выборы губернатора региона, сообщила сама Костюк в Telegram-канале.
"На 38-й партийной конференции делегаты выдвинули меня кандидатом от "Единой России" для участия в выборах губернатора Еврейской автономной области. Это большая честь и огромная ответственность", - говорится в сообщении Костюк.
Костюк подчеркнула, что ее приоритетом остается улучшение жизни в регионе. Выступая перед делегатами конференции, врио губернатора обозначила восемь ключевых задач: развитие доступной и качественной медицины, внедрение современного профориентированного образования, обеспечение чистоты и комфорта, увеличение федеральной поддержки, раскрытие экономического потенциала, помощь участникам СВО и их семьям, ответственное отношение к делу, а также открытость власти и решение проблем людей.
Костюк обратилась к коллегам, партийным единомышленникам, ветеранам, добровольцам, предпринимателям, депутатам, государственным и муниципальным служащим, а также к команде правительства с призывом принять участие в формировании программы будущего Еврейской автономной области.
Президент России Владимир Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области.
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РОССИЯ, Общество , Экономика, Владивосток, Владимир Путин, Единая Россия
"Единая Россия" выдвинула Костюк на выборы губернатора ЕАО
Врио главы ЕАО Костюк выдвинули на выборы губернатора региона
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - ПРАЙМ. "Единая Россия" выдвинула кандидатуру врио главы Еврейской автономной области Марии Костюк на выборы губернатора региона, сообщила сама Костюк в Telegram-канале.
"На 38-й партийной конференции делегаты выдвинули меня кандидатом от "Единой России" для участия в выборах губернатора Еврейской автономной области. Это большая честь и огромная ответственность", - говорится в сообщении Костюк.
Костюк подчеркнула, что ее приоритетом остается улучшение жизни в регионе. Выступая перед делегатами конференции, врио губернатора обозначила восемь ключевых задач: развитие доступной и качественной медицины, внедрение современного профориентированного образования, обеспечение чистоты и комфорта, увеличение федеральной поддержки, раскрытие экономического потенциала, помощь участникам СВО и их семьям, ответственное отношение к делу, а также открытость власти и решение проблем людей.
Костюк обратилась к коллегам, партийным единомышленникам, ветеранам, добровольцам, предпринимателям, депутатам, государственным и муниципальным служащим, а также к команде правительства с призывом принять участие в формировании программы будущего Еврейской автономной области.
Президент России Владимир Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области.