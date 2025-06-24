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Россия сохранила лидерство на мировом рынке краба, заявил эксперт

Россия сохранила лидерство на мировом рынке краба, заявил эксперт - 24.06.2025, ПРАЙМ

Россия сохранила лидерство на мировом рынке краба, заявил эксперт

Россия, несмотря на санкции и закрытие экспортных рынков, сохранила лидерство на мировом рынке краба в прошлом году, сообщил РИА Новости президент Всероссийской | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T05:07+0300

2025-06-24T05:07+0300

2025-06-24T05:07+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия, несмотря на санкции и закрытие экспортных рынков, сохранила лидерство на мировом рынке краба в прошлом году, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Россия, несмотря на санкции и закрытие важных экспортных рынков, сохранила лидерство в мировом секторе краба. Это, к слову, не мешает российским рыбакам развивать и внутренний рынок: в прошлом году рекордные поставки", - рассказал он. По его словам, Россия является лидером по поставкам в КНР и Республику Корея с долями 34% и 42% соответственно в общем объеме импорта этих стран. Также в прошлом году российские краболовы поставляли краб в Сингапур, Индонезию, Таиланд, ЮАР, Бруней, Саудовскую Аравию и в другие дружественные страны, добавил он. Зверев отметил, что дальнейшие усилия рыбаков по переориентации экспорта на дружественные рынки при содействии государства позволит России сохранить сильные позиции на мировом рынке. Так, потенциал российского экспорта краба к 2030 году составляет почти 3,6 миллиарда долларов. Это вдвое больше, чем по итогам 2023 года. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН FAO, которые приводятся в сообщении ВАРПЭ, общий объем мирового импорта краба в 2024 году составил 454 тысячи тонн, что примерно соответствует показателю предыдущего года. При этом 18% мирового импорта - это поставки краба из России, которые являются наибольшим показателем среди всех стран. С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина. Также под санкциями США находятся поставки из России рыбы и морепродуктов.

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