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Доля продаж российского вина на полках магазинов в России растет
Доля продаж российского вина на полках магазинов в России растет - 24.06.2025, ПРАЙМ
Доля продаж российского вина на полках магазинов в России растет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T05:55+0300
2025-06-24T05:55+0300
2025-06-24T05:55+0300
бизнес
россия
перекресток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025, добавив, что надеется на рост поставок российского вина.
"Доля продаж российского вина в стране растет, и у нас на полке тоже - например, в "Перекрестке" с января 2024 года по май 2025-го доля увеличилась с 27% до 37%", - сказала она.
"Действительно, российское виноделие наращивает свои обороты и объемы, все-таки у нас с 2022 года достаточно осложненные логистические пути доставки алкоголя в страну. Будем надеяться, что российское виноделие будет развиваться, и будут появляться все новые хозяйства, а те, которые уже существуют, будут наращивать свои объемы", - добавила Лобачева.
Кроме того, в России растет собственное производство безалкогольных напитков: большинство вкусов, к которым привыкли покупатели до 2022 года, перешло на российское производство.
Президент компании напомнила о трех категориях продуктов, которые Россия на постоянной основе ввозит в страну - экзотические фрукты, бананы и определенные виды мандаринов. Их не получится импортозаместить.
Также есть сезонный импорт, например, картофель. В марте, когда не сезон, он перестает быть российским. "У нас достаточно стабильная доля импорта", - добавила Лобачева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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бизнес, россия, перекресток
Бизнес, РОССИЯ, Перекресток
Доля продаж российского вина на полках магазинов в России растет
Глава Х5 Group Лобачева: доля продаж российского вина на полках магазинов растет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025, добавив, что надеется на рост поставок российского вина.
"Доля продаж российского вина в стране растет, и у нас на полке тоже - например, в "Перекрестке" с января 2024 года по май 2025-го доля увеличилась с 27% до 37%", - сказала она.
"Действительно, российское виноделие наращивает свои обороты и объемы, все-таки у нас с 2022 года достаточно осложненные логистические пути доставки алкоголя в страну. Будем надеяться, что российское виноделие будет развиваться, и будут появляться все новые хозяйства, а те, которые уже существуют, будут наращивать свои объемы", - добавила Лобачева.
Кроме того, в России растет собственное производство безалкогольных напитков: большинство вкусов, к которым привыкли покупатели до 2022 года, перешло на российское производство.
Президент компании напомнила о трех категориях продуктов, которые Россия на постоянной основе ввозит в страну - экзотические фрукты, бананы и определенные виды мандаринов. Их не получится импортозаместить.
Также есть сезонный импорт, например, картофель. В марте, когда не сезон, он перестает быть российским. "У нас достаточно стабильная доля импорта", - добавила Лобачева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.