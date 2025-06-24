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Россия сократила импорт косметики из Южной Кореи
Россия сократила импорт косметики из Южной Кореи - 24.06.2025, ПРАЙМ
Россия сократила импорт косметики из Южной Кореи
Потребность России в южнокорейской косметике в мае этого года снизилась: импорт в месячном выражении сократился после роста три месяца подряд, выяснило РИА... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T06:56+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Потребность России в южнокорейской косметике в мае этого года снизилась: импорт в месячном выражении сократился после роста три месяца подряд, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
По итогам мая импорт декоративной и уходовой косметики составил почти 32 миллиона долларов, сократившись на 11% по сравнению с апрелем. До этого поставки росли три месяца подряд - с февраля по апрель. При этом в годовом выражении импорт РФ косметики вырос на 1%.
Больше всего в мае Москва покупала у Сеула уходовую косметику - ее импорт составил 30,4 миллиона долларов. Также на 884 тысячи долларов импортировались средства для макияжа глаз, на 606 тысяч - для макияжа губ и на 50 тысяч - пудры.
При этом по итогам мая в общем южнокорейском импорте косметики РФ сохранила за собой пятое место. В пятерку также вошли США (166,4 миллиона долларов), вытеснившие на второе место Китай (149,4 миллиона), а также Япония (73,8 миллиона) и Гонконг (45,2 миллиона).
Общий импорт Россией южнокорейской косметики за первые пять месяцев этого года вырос за год почти на пятую часть - до 144,4 миллиона долларов. А за весь прошлый год он составил 322,4 миллиона.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, СЕУЛ
Россия сократила импорт косметики из Южной Кореи
Потребность России в южнокорейской косметике в мае снизилась
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Потребность России в южнокорейской косметике в мае этого года снизилась: импорт в месячном выражении сократился после роста три месяца подряд, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
По итогам мая импорт декоративной и уходовой косметики составил почти 32 миллиона долларов, сократившись на 11% по сравнению с апрелем. До этого поставки росли три месяца подряд - с февраля по апрель. При этом в годовом выражении импорт РФ косметики вырос на 1%.
Больше всего в мае Москва покупала у Сеула уходовую косметику - ее импорт составил 30,4 миллиона долларов. Также на 884 тысячи долларов импортировались средства для макияжа глаз, на 606 тысяч - для макияжа губ и на 50 тысяч - пудры.
При этом по итогам мая в общем южнокорейском импорте косметики РФ сохранила за собой пятое место. В пятерку также вошли США (166,4 миллиона долларов), вытеснившие на второе место Китай (149,4 миллиона), а также Япония (73,8 миллиона) и Гонконг (45,2 миллиона).
Общий импорт Россией южнокорейской косметики за первые пять месяцев этого года вырос за год почти на пятую часть - до 144,4 миллиона долларов. А за весь прошлый год он составил 322,4 миллиона.