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Россияне стали меньше беспокоить внешнеэкономические ограничения

Россияне стали меньше беспокоить внешнеэкономические ограничения - 24.06.2025, ПРАЙМ

Россияне стали меньше беспокоить внешнеэкономические ограничения

Внешнеэкономические ограничения перестали сильно беспокоить российский бизнес: в этом году только 20% руководителей назвали эту проблему важной - втрое меньше,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T00:17+0300

2025-06-24T00:17+0300

2025-06-24T00:17+0300

бизнес

экономика

россия

росконгресс

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Внешнеэкономические ограничения перестали сильно беспокоить российский бизнес: в этом году только 20% руководителей назвали эту проблему важной - втрое меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют результаты исследования "CEO-барометр", с которыми ознакомилось РИА Новости. Исследование проведено консалтинговой компанией "Яков и Партнеры" совместно с фондом "Росконгресс", общероссийскими общественными организациями "Деловая Россия" и "Российский союз промышленников и предпринимателей". Отчет был подготовлен для XXVIII Петербургского международного экономического форума. "Российский бизнес адаптировался к новым внешнеэкономическим реалиям. Так, проблема внешнеторговых ограничений утратила свою актуальность: только 20% руководителей считают ее важной. Для сравнения: в 2022 году показатель находился на уровне 63%. К тому же фактор геополитической напряженности заметно ослаб - лишь 15% респондентов выделили его как один из ключевых вызовов", - пришли к выводу аналитики. Однако приоритетной проблемой для российских компаний продолжает оставаться кадровый голод. Доля опрошенных, отметивших нехватку рабочей силы в числе главных проблем, составила 48%. При этом доля таких компаний снижается - в прошлом году об этом говорили 60% респондентов. При этом на второе место вышла проблема роста стоимости капитала на фоне остающейся высокой ключевой ставки - ее отметили 42% респондентов. Хотя большая часть компаний (62%) сохраняет или даже расширяет инвестиционный портфель, 25% приостановили или замедлили некоторые инвестпроекты, а 13% приостановили все проекты. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росконгресс