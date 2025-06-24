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Только 2% россиян считают правильным дарить подарки сотрудникам

Только 2% россиян считают правильным дарить подарки сотрудникам - 24.06.2025, ПРАЙМ

Только 2% россиян считают правильным дарить подарки сотрудникам

Только 2% работников в России считают правильным дарить подарки сотрудникам просто так, "за красивые глаза" - большинство респондентов все же считают, что... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T07:05+0300

2025-06-24T07:05+0300

2025-06-24T07:05+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Только 2% работников в России считают правильным дарить подарки сотрудникам просто так, "за красивые глаза" - большинство респондентов все же считают, что поощрения должны быть в дни рождения, при перевыполнении плана работы, за выслугу лет, в дни государственных праздников или при изменениях в личной жизни, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру". "Опрошенные считают, что награждать сотрудников или дарить им подарки стоит: по случаю дня рождения/юбилея - 68%, при перевыполнении месячного или квартального плана - 64%, за выслугу лет (5 лет в компании/ 10 лет в компании и другое) - 62%, на государственные праздники (Новый год, 8 марта, 23 февраля и другие) - 58%, при изменениях в личной жизни (свадьба, рождение детей и т. д.) - 55%", - выяснили аналитики. В исследовании предлагался множественный выбор вариантов ответа. Почти треть (30%) считают, что поощрять сотрудников нужно на 1 сентября, 26% - за ребенка, 25% - за победу во внутренних соревнованиях по продажам, 22% - за привлечение новых клиентов. Также россияне считают, что нужно дарить подарки сотрудникам при уходе из компании (10%), при переходе в другой отдел (3)%, при приеме на работу - (3%) и за красивые глаза (просто так) - (2%), говорится в исследовании. Среди самых желанных подарков оказались оплачиваемый дополнительный отпуск, командировки "в крутое место", электронные устройства, бесплатный тур выходного дня, скидки в магазины, машина или популярный курс. Меньше хотят получить в качестве поощрения постоянные скидки на продукцию компании, украшения, косметику, подарочные книжные издания, самокат или велосипед. Для денежного подарка желаемым номиналом у каждого третьего стали суммы от 5 до 10 тысяч рублей, еще столько же выбрали от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 2% считают подходящей сумму до 1 тысячи рублей, 17% – от 1 до 5 тысяч рублей, 12% – от 20 тысяч рублей, а 1% категорически против денежных поощрений. "У 80% российских компаний есть традиция дарить сотрудникам подарки или награждать за достижения, а в компаниях, где такой традиции нет, 88% сотрудников хотели бы появления такой практики", - отметили аналитики. По мнению опрошенных, это мотивирует сотрудников работать лучше, положительно сказывается на внутренней корпоративной культуре, поскольку сотрудники чувствуют заботу работодателя, удерживает людей в компании, повышает к ней лояльность и ее статус.

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бизнес, общество , москва