https://1prime.ru/20250624/rossiya-858845905.html

Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе

Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе - 24.06.2025, ПРАЙМ

Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе

Россия готова к поиску политического урегулирования украинского кризиса, несмотря на явно провокационное поведение Киева, заявил во вторник заместитель... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:05+0300

2025-06-24T13:05+0300

2025-06-24T13:05+0300

политика

россия

украина

киев

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ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Россия готова к поиску политического урегулирования украинского кризиса, несмотря на явно провокационное поведение Киева, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Позиция России в отношении урегулирования на Украине хорошо известна, устойчивый мир возможен только через полное и необратимое искоренение первопричин конфликта, как это не раз подчёркивал президент РФ Владимир Путин", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он отметил, что "декларация о независимости Украины 1991 года провозглашала ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, в равной степени остаются в силе наши требования о демилитаризации и денацификации Украины, международно-правовом признании территорий, воссоединившихся с Россией, обеспечении всех прав и свобод человека". "Мы готовы к поиску политического урегулирования, что неоднократно демонстрировали на деле, несмотря на явно провокационное поведение Киева. Считаем необходимым констатировать, что за действиями украинских неонацистов стоят западные страны, которые являются подлинными авторами проекта "антироссия", в его реализация Украина является лишь инструментом, который всегда можно отбросить по ненадобности", - указал он.

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россия, украина, киев