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Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе
Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе - 24.06.2025, ПРАЙМ
Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе
Россия готова к поиску политического урегулирования украинского кризиса, несмотря на явно провокационное поведение Киева, заявил во вторник заместитель... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T13:05+0300
2025-06-24T13:05+0300
политика
россия
украина
киев
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ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Россия готова к поиску политического урегулирования украинского кризиса, несмотря на явно провокационное поведение Киева, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Позиция России в отношении урегулирования на Украине хорошо известна, устойчивый мир возможен только через полное и необратимое искоренение первопричин конфликта, как это не раз подчёркивал президент РФ Владимир Путин", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он отметил, что "декларация о независимости Украины 1991 года провозглашала ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, в равной степени остаются в силе наши требования о демилитаризации и денацификации Украины, международно-правовом признании территорий, воссоединившихся с Россией, обеспечении всех прав и свобод человека". "Мы готовы к поиску политического урегулирования, что неоднократно демонстрировали на деле, несмотря на явно провокационное поведение Киева. Считаем необходимым констатировать, что за действиями украинских неонацистов стоят западные страны, которые являются подлинными авторами проекта "антироссия", в его реализация Украина является лишь инструментом, который всегда можно отбросить по ненадобности", - указал он.
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россия, украина, киев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев
13:05 24.06.2025
 
Россия готова к политическому урегулированию на Украине, заявили в Совбезе

Венедиктов: Россия готова к поиску политического урегулирования на Украине

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Россия готова к поиску политического урегулирования украинского кризиса, несмотря на явно провокационное поведение Киева, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Позиция России в отношении урегулирования на Украине хорошо известна, устойчивый мир возможен только через полное и необратимое искоренение первопричин конфликта, как это не раз подчёркивал президент РФ Владимир Путин", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.
Он отметил, что "декларация о независимости Украины 1991 года провозглашала ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, в равной степени остаются в силе наши требования о демилитаризации и денацификации Украины, международно-правовом признании территорий, воссоединившихся с Россией, обеспечении всех прав и свобод человека".
"Мы готовы к поиску политического урегулирования, что неоднократно демонстрировали на деле, несмотря на явно провокационное поведение Киева. Считаем необходимым констатировать, что за действиями украинских неонацистов стоят западные страны, которые являются подлинными авторами проекта "антироссия", в его реализация Украина является лишь инструментом, который всегда можно отбросить по ненадобности", - указал он.
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