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Российский рынок микроэлектроники к 2030 году превысит триллион рублей

Российский рынок микроэлектроники к 2030 году превысит триллион рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок микроэлектроники к 2030 году превысит триллион рублей

Российский рынок микроэлектроники к 2030 году достигнет почти 800 миллиардов рублей при базовом сценарии развития, а при оптимистичном - превысит триллион,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T03:30+0300

2025-06-24T03:30+0300

2025-06-24T03:30+0300

бизнес

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский рынок микроэлектроники к 2030 году достигнет почти 800 миллиардов рублей при базовом сценарии развития, а при оптимистичном - превысит триллион, говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, его данные есть в распоряжении РИА Новости. По итогам 2024 года российский рынок микроэлектроники вырос на 20% - до 370 миллиардов рублей. Из этого объема отечественные производители заняли долю в 25% (94 миллиарда рублей), остальное пришлось на импорт. Основными потребителями микроэлектроники в 2024 году стали различные отрасли промышленности. "В базовом сценарии к 2030 году рынок микроэлектроники в России достигнет 794 миллиарда рублей при среднегодовом темпе роста 14%. Ключевым фактором роста станет развитие отечественного производства в сегментах вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования (в основном промышленного и корпоративного назначения), что будет стимулировать дальнейшее изменение структуры рынка и рост доли логических ИС (интегральных схем - ред.) и микросхем памяти до уровня 64% к 2030 году", - сказано в исследовании. Так, согласно базовому сценарию развития, к 2030 году продукция отечественных компаний по части электронной компонентной базы займет 44% рынка - объем производства превысит 352 миллиарда рублей. Такой вариант развития возможен при сохранении господдержки отечественных производителей, создании механизмов долгосрочного спроса на их продукцию и формировании центров компетенций для освоения и внедрения новых технологий. При этом потребность в производственных мощностях для производства микроэлектронной продукции превысит текущий уровень в четыре раза и составит более 380 тысяч пластин в год. Для покрытия дефицита необходимо реализовать все запланированные и обсуждаемые проекты создания и модернизации производств. Оптимистичный сценарий развития, по прогнозам аналитиков, наступит в том случае, если начнется ускоренная цифровизация всех отраслей экономики - это, в свою очередь, приведет к росту рынков вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Другими предпосылками такого сценария развития могут стать рост объемов производства отечественных автопроизводителей (за счет господдержки) и повышение конкурентноспособности российской микроэлектроники. "В оптимистичном сценарии объем российского рынка ЭКБ (электронной компонентной базы - ред.) в 2030 году достигнет 1 089 миллиарда рублей", - сказано в исследовании. Аналитики уточняют, что при таком сценарии развития уровень локализации достигнет 48% - так, оборот российских компаний превысит 524 миллиарда рублей. Среднегодовой темп прироста доли импорта в период 2025-2030 годов составит 13%, тогда как отечественные производители будут расти в среднем на 33% в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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