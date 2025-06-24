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Российский рынок акций во вторник днем снижается вместе с нефтью

Российский рынок акций во вторник днем снижается вместе с нефтью - 24.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций во вторник днем снижается вместе с нефтью

Российский рынок акций снижается во вторник днем на фоне падения цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:10+0300

2025-06-24T15:10+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается во вторник днем на фоне падения цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск снижался на 1,25% - до 2 725,26 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,7% - до 67,91 доллара за баррель. ПОД ДАВЛЕНИЕМ "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в заметном минусе, на этот раз оказавшись под давлением фиксации прибыли в нефтяном секторе. Инвесторы на данный момент закладывают в цены "черного золота" деэскалацию ближневосточного конфликта, но ситуация может развиваться по различным сценариям", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Давление на рынок оказало резкое падение цен на нефть — фьючерс на Brent откатился до 69 долларов за баррель... Акции нефтяных компаний ожидаемо оказались в числе аутсайдеров дня", - отмечает Магомед Магомедов из ФГ "Финам". При этом акции отдельных эмитентов растут в преддверии корпоративных событий, отметил Максим Федосов из УК "Первая". "Полагаем, при высоких рисках прогноза, что на следующей неделе в числе лидеров рынка окажутся бумаги, входящие в расчет индексов Мосбиржи нефти и газа, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, химии и нефтехимии, информационных технологий, строительных компаний, потребительского сектора", - добавил Александр Осин из ИК "АКБФ". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА В частности, сильно дешевеют акции "Русснефти" (-3,37%), "Совкомфлота" (-2,35%), "Вуш Холдинга" (-2,12%), "Московского кредитного банка" (-1,63%), "Роснефти" (-1,58%). "Ценные бумаги "Лукойла" (-1,4%) и "Транснефти" (-2,07%) оказались под давлением из-за коррекции в ценах на углеводородное сырье в результате деэскалации ирано-израильского конфликта. Эти же эмитенты были в лидерах роста на прошлой неделе, когда на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть активно шли вверх", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дорожают акции "СПБ Биржи" (+2,09%), "Аэрофлота" (+1,97%), ВТБ (+1,70%), банка "Санкт-Петербург" (+1,65%), ПИКа (+1,64%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончания основной торговой сессии вторника в диапазоне 2700-2800 пунктов по индексу Мосбиржи. "На фоне удешевления нефтяных компаний и фиксации прибыли инвесторами сохраняются риски дальнейшего проседания индекса Мосбиржи к майским минимумам, особенно если котировки нефти задержатся в более низком диапазоне 60-65 долларов за баррель при неоптимально крепком рубле", - считает Магомедов. Он ожидает закрытия рынка в нейтральной зоне. Осин прогнозирует к концу недели индекс в диапазоне 2690–2890 пунктов.

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