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Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски
Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски - 24.06.2025, ПРАЙМ
Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T13:23+0300
2025-06-24T13:23+0300
политика
общество
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лондон
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета Guardian. Как сообщала британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, ранее предупреждал членов НАТО, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык. "Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО", - приводит Guardian слова генсека НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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общество , москва, лондон, марк рютте, нато
Политика, Общество , МОСКВА, ЛОНДОН, Марк Рютте, НАТО
13:23 24.06.2025
 
Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски

Генсек НАТО Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета Guardian.
Как сообщала британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, ранее предупреждал членов НАТО, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык.
"Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО", - приводит Guardian слова генсека НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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