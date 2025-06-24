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Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски

Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски - 24.06.2025, ПРАЙМ

Рютте: британцам придется защищать себя, чтобы не говорить по-русски

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:23+0300

2025-06-24T13:23+0300

2025-06-24T13:23+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета Guardian. Как сообщала британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, ранее предупреждал членов НАТО, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык. "Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО", - приводит Guardian слова генсека НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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