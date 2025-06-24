https://1prime.ru/20250624/saks-858849532.html
Инвестор Сакс сравнил ирано-израильскую войну и конфликт на Украине
Инвестор Сакс сравнил ирано-израильскую войну и конфликт на Украине - 24.06.2025, ПРАЙМ
Инвестор Сакс сравнил ирано-израильскую войну и конфликт на Украине
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, провел параллели между... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:33+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, провел параллели между ирано-израильской войной и конфликтом на Украине, заявив, что последний тоже мог бы завершиться "за 12 дней". В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". "Война на Украине тоже могла бы закончиться за 12 дней. Это даже не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения". К сожалению, тогда президентом (США - ред.) был (Джо - ред.) Байден, а не (Дональд - ред.) Трамп", - написал Сакс на своей странице в соцсети X. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отмечал, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. После 8.00 по московскому времени 24 июня Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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Политика, УКРАИНА, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Инвестор Сакс сравнил ирано-израильскую войну и конфликт на Украине
Инвестор Сакс: конфликт на Украине мог бы завершиться за 12 дней
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, провел параллели между ирано-израильской войной и конфликтом на Украине, заявив, что последний тоже мог бы завершиться "за 12 дней".
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
"Война на Украине тоже могла бы закончиться за 12 дней. Это даже не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения". К сожалению, тогда президентом (США - ред.) был (Джо - ред.) Байден, а не (Дональд - ред.) Трамп", - написал Сакс на своей странице в соцсети X.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отмечал, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
После 8.00 по московскому времени 24 июня Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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