https://1prime.ru/20250624/saks-858849532.html

Инвестор Сакс сравнил ирано-израильскую войну и конфликт на Украине

Инвестор Сакс сравнил ирано-израильскую войну и конфликт на Украине - 24.06.2025, ПРАЙМ

Инвестор Сакс сравнил ирано-израильскую войну и конфликт на Украине

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, провел параллели между... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:33+0300

2025-06-24T14:33+0300

2025-06-24T14:33+0300

политика

украина

сша

израиль

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/77549/21/775492156_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1189eb9b51e88eaf3bd04f0b5340a6c6.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, провел параллели между ирано-израильской войной и конфликтом на Украине, заявив, что последний тоже мог бы завершиться "за 12 дней". В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". "Война на Украине тоже могла бы закончиться за 12 дней. Это даже не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения". К сожалению, тогда президентом (США - ред.) был (Джо - ред.) Байден, а не (Дональд - ред.) Трамп", - написал Сакс на своей странице в соцсети X. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отмечал, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. После 8.00 по московскому времени 24 июня Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://1prime.ru/20250624/rossiya-858845905.html

украина

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, израиль, дональд трамп, владимир зеленский