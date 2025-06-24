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"Страдаем сами". В Европарламенте оценили последствия санкций против России

"Страдаем сами". В Европарламенте оценили последствия санкций против России - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Страдаем сами". В Европарламенте оценили последствия санкций против России

Европейцы не понимают, чему служат санкции против России, ведь страдают они сами, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:34+0300

2025-06-24T08:34+0300

2025-06-24T08:34+0300

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ПАРИЖ, 24 июн – ПРАЙМ. Европейцы не понимают, чему служат санкции против России, ведь страдают они сами, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Мы видим, что санкции против России были блокированы в ЕС двумя странами: Словакией и Венгрией. Шаг за шагом "европейский фронт" рушится. Сами европейцы задаются вопросом, чему служат эти санкции. Зачем нужны эти 18, 19, 20 пакет? Так можно дойти и до 50 пакета", - сказал политик. В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. По словам Мариани, в европейских странах видят, что "конфликт на Украине продолжается, а европейцы за это платят". "Санкции сказываются на европейцах, стоимость энергии в большой степени объясняет деиндустриализацию ЕС. Темпы роста экономики снижаются, и мы более неконкурентоспособны. Тогда как ранее у нас была недорогая и доступная энергия. В определённый момент европейцы поймут, что надо остановиться", - отметил собеседник агентства. По итогам встречи глав МИД ЕС в понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии.

https://1prime.ru/20250623/kallas-858818261.html

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венгрия, словакия, запад, петер сийярто, кая каллас, ес, мид