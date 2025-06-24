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Словакия пригрозила ЕС заблокировать санкции за отказ от российского сырья

Словакия пригрозила ЕС заблокировать санкции за отказ от российского сырья - 24.06.2025, ПРАЙМ

Словакия пригрозила ЕС заблокировать санкции за отказ от российского сырья

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ, то республика... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:39+0300

2025-06-24T13:39+0300

2025-06-24T14:04+0300

экономика

газ

словакия

рф

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 24 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ, то республика заблокирует принятие новых санкций."Мы сказали: дамы и господа в Европейской комиссии… мы просим вас отложить голосование о санкциях, пока не будет решен REPowering, потому что мы все хорошо знаем, что REPowering вредит всему Европейскому союзу, если решат не слушать и будут любой ценой проводить REPowering, пойдут до законодательных изменений и это будет сделано квалификационным большинством, так мы заблокируем санкции. Почему мы не можем это сделать?" - сказал Фицо журналистам во вторник.Фицо добавил, что вопрос о новых санкциях против России нужно отложить до тех пор, пока не будет решен вопрос с планом Еврокомиссии по отказу от энергоресурсов из РФ."Если нам скажут, что ничего откладывать не будут и хотят эту идеологическую глупость принять, то я не вижу никакой причины почему Словакия должна была бы поддержать 18-й пакет санкций", - отметил Фицо.Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что Словакия готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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газ, словакия, рф, роберт фицо