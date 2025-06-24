https://1prime.ru/20250624/sektor-858826351.html
Аграрный сектор Африки будет самым быстро растущим потребителем удобрений
Аграрный сектор Африки будет самым быстро растущим потребителем удобрений - 24.06.2025, ПРАЙМ
Аграрный сектор Африки будет самым быстро растущим потребителем удобрений
Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T06:31+0300
2025-06-24T06:31+0300
2025-06-24T06:31+0300
сельское хозяйство
экономика
энергетика
москва
африка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858826351.jpg?1750735915
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Африка - это хороший аграрный регион, который будет потреблять и откуда будет идти основной рост спроса на удобрения", - сказал Гурьев.
При этом он отметил, что "Африка - огромный рынок". "Рынок с огромной потребностью, но с недостаточно развитой инфраструктурой. Как только будут порты, железные дороги, ситуация с поставками изменится", - объяснил глава ассоциации.
Он добавил, что "за последние три года Россия в Африку увеличила поставки удобрений в 1,5 раза".
"То есть эти рынки растут и будут расти", - заключил Гурьев.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
москва
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, москва, африка
Сельское хозяйство, Экономика, Энергетика, МОСКВА, АФРИКА
Аграрный сектор Африки будет самым быстро растущим потребителем удобрений
Глава РАПУ Гурьев: Африка будет самым быстро растущим потребителем удобрений
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Африка - это хороший аграрный регион, который будет потреблять и откуда будет идти основной рост спроса на удобрения", - сказал Гурьев.
При этом он отметил, что "Африка - огромный рынок". "Рынок с огромной потребностью, но с недостаточно развитой инфраструктурой. Как только будут порты, железные дороги, ситуация с поставками изменится", - объяснил глава ассоциации.
Он добавил, что "за последние три года Россия в Африку увеличила поставки удобрений в 1,5 раза".
"То есть эти рынки растут и будут расти", - заключил Гурьев.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.