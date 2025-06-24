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Аграрный сектор Африки будет самым быстро растущим потребителем удобрений

Аграрный сектор Африки будет самым быстро растущим потребителем удобрений - 24.06.2025, ПРАЙМ

Аграрный сектор Африки будет самым быстро растущим потребителем удобрений

Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T06:31+0300

2025-06-24T06:31+0300

2025-06-24T06:31+0300

сельское хозяйство

экономика

энергетика

москва

африка

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Африка - это хороший аграрный регион, который будет потреблять и откуда будет идти основной рост спроса на удобрения", - сказал Гурьев. При этом он отметил, что "Африка - огромный рынок". "Рынок с огромной потребностью, но с недостаточно развитой инфраструктурой. Как только будут порты, железные дороги, ситуация с поставками изменится", - объяснил глава ассоциации. Он добавил, что "за последние три года Россия в Африку увеличила поставки удобрений в 1,5 раза". "То есть эти рынки растут и будут расти", - заключил Гурьев. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, москва, африка