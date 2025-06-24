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Аналитик дал прогноз по ценам на серебро в 2025 году

Аналитик дал прогноз по ценам на серебро в 2025 году - 24.06.2025, ПРАЙМ

Аналитик дал прогноз по ценам на серебро в 2025 году

Мировые цены на серебро имеют высокие шансы достичь 40 долларов за тройскую унцию в течение 2025 года, если ожидать догоняющий рост стоимости металла по... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:01+0300

2025-06-24T09:01+0300

2025-06-24T09:01+0300

экономика

сша

израиль

василий данилов

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ик "велес капитал"

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро имеют высокие шансы достичь 40 долларов за тройскую унцию в течение 2025 года, если ожидать догоняющий рост стоимости металла по отношению к золоту, рассказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. "Если ожидать догоняющий рост в серебре по отношению к золоту, то в течение 2025 гола серебро имеет высокие шансы достичь 40 долларов США за тройскую унцию металла", - такой прогноз дал аналитик. Одним из ключевых способов оценки серебра относительно золота выступает соотношение цен двух металлов, рассчитываемое как стоимость золота, разделенная на стоимость серебра, отметил Данилов. На данный момент коэффициент составляет 92:1, то есть унция золота в 92 раза дороже унции серебра. "За последние 10 лет среднее значение коэффициента составило 80:1, в последние годы демонстрируя смещение ближе к 85:1. Однако при любом сравнении видно, что золото сильно оторвалось от серебра. Если разделить текущую стоимость золота (3 350 долларов за унцию) на целевое значение коэффициента (85:1), то справедливая цена серебра должна составлять 39,4 доллара за унцию", - объяснил эксперт. Другим драйвером роста цен на драгметалл может стать глобальная неопределенность из-за непредсказуемых действий президента США Дональда Трампа и нарастающая военная напряженность в мире, которые добавляют нервозности инвесторам. Например, противостояние Израиля и Ирана может дестабилизировать весь нефтяной регион, а резкий скачок цен на нефть может вызвать очередной глобальный энергетический кризис, полагает аналитик. В таких условиях серебро будет пользоваться повышенным инвестиционным спросом. Данилов напомнил, как по итогам нефтяного кризиса 1973 года средняя стоимость серебра составила 2,6 доллара за унцию (+53% к показателю 1972 года). В 1974 году она продолжила рост до 4,7 доллара (+80,8%). После мирового финансового кризиса 2008 года цена на металл составила 15 долларов, что на 12% выше годом ранее. По итогам пандемии 2020 года стоимость серебра увеличилась на 27,2%, достигнув 20,6 доллара. В следующем 2021 году металл вырос еще на 21,8% и составил 25,1 доллара.

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сша, израиль, василий данилов, дональд трамп, ик "велес капитал"