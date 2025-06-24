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Сеул сократил поставки автомобилей в Россию - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Сеул сократил поставки автомобилей в Россию
Сеул сократил поставки автомобилей в Россию - 24.06.2025, ПРАЙМ
Сеул сократил поставки автомобилей в Россию
Южная Корея в мае сократила поставки автомобилей в Россию на 5% в месячном выражении после их роста в течение четырех месяцев подряд, однако в годовом выражении | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T04:15+0300
2025-06-24T04:15+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
южная корея
москва
рф
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Южная Корея в мае сократила поставки автомобилей в Россию на 5% в месячном выражении после их роста в течение четырех месяцев подряд, однако в годовом выражении объемы экспорта выросли вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, за май Южная Корея поставила в РФ легковых автомобилей на 85,9 миллиона долларов. Это стало первым сокращением объемов поставок после того, как они росли четыре месяца подряд - с января по апрель. Тем не менее их снижение в месячном выражении было не очень сильным - на 4,5%. А вот в годовом поставки выросли в 2,1 раза. Всего за первые пять месяцев этого года Россия приобрела южнокорейских легковушек на 332,3 миллиона долларов - в 1,4 раза больше, чем год назад. А за весь 2024 год - на 588,8 миллиона долларов. Больше всего за май Сеул продал Москве автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра - на 63,1 миллиона долларов. Также поставлялись авто с дизельным двигателем на 1,5-2,5 литра - на 17,2 миллиона, бензиновым на 1-1,5 литра - на 4,5 миллиона и с дизельным объемом до 1,5 литра - на немногим более 1 миллиона долларов. В то же время Россия нарастила импорт южнокорейских шин: в мае он вырос в полтора раза в месячном выражении, до максимальных с января 13,2 миллиона долларов. При этом в годовом выражении поставки шин сократились на 10%. Общий объем закупок "резины" у Южной Кореи по итогам января-мая составил 56,3 миллиона долларов (на 6% меньше, чем годом ранее), а за весь прошлый год - 151,8 миллиона. По большей части Москва закупала шины для легковых автомобилей.
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бизнес, мировая экономика, южная корея, москва, рф
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, РФ
04:15 24.06.2025
 
Сеул сократил поставки автомобилей в Россию

Южная Корея в мае сократила поставки автомобилей в Россию на 5%

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Южная Корея в мае сократила поставки автомобилей в Россию на 5% в месячном выражении после их роста в течение четырех месяцев подряд, однако в годовом выражении объемы экспорта выросли вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, за май Южная Корея поставила в РФ легковых автомобилей на 85,9 миллиона долларов. Это стало первым сокращением объемов поставок после того, как они росли четыре месяца подряд - с января по апрель.
Тем не менее их снижение в месячном выражении было не очень сильным - на 4,5%. А вот в годовом поставки выросли в 2,1 раза. Всего за первые пять месяцев этого года Россия приобрела южнокорейских легковушек на 332,3 миллиона долларов - в 1,4 раза больше, чем год назад. А за весь 2024 год - на 588,8 миллиона долларов.
Больше всего за май Сеул продал Москве автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра - на 63,1 миллиона долларов. Также поставлялись авто с дизельным двигателем на 1,5-2,5 литра - на 17,2 миллиона, бензиновым на 1-1,5 литра - на 4,5 миллиона и с дизельным объемом до 1,5 литра - на немногим более 1 миллиона долларов.
В то же время Россия нарастила импорт южнокорейских шин: в мае он вырос в полтора раза в месячном выражении, до максимальных с января 13,2 миллиона долларов. При этом в годовом выражении поставки шин сократились на 10%.
Общий объем закупок "резины" у Южной Кореи по итогам января-мая составил 56,3 миллиона долларов (на 6% меньше, чем годом ранее), а за весь прошлый год - 151,8 миллиона. По большей части Москва закупала шины для легковых автомобилей.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВАРФ
 
 
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