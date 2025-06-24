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"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15% - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/severstal-858854902.html
"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15%
"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15% - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15%
"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15% в среднесрочной перспективе на фоне сокращения спроса, в частности в строительном секторе,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:00+0300
2025-06-24T16:00+0300
экономика
промышленность
бизнес
россия
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алексей мордашов
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15% в среднесрочной перспективе на фоне сокращения спроса, в частности в строительном секторе, сообщили РИА Новости в компании. "Точный объем снижения мощностей в металлургической отрасли оценить сложно, однако, с учетом текущей ситуации и при отсутствии существенных изменений, в среднесрочной перспективе можно ожидать сокращение производства стали в России на 10–15%. Основным драйвером снижения является падение спроса, особенно в строительном секторе – ключевом потребителе металлопродукции", - рассказал представитель "Северстали". По оценкам компании, спад в строительной отрасли в этом году составит 14%, что приведет к общему снижению спроса на сталь примерно на 10%. "Эти тенденции неизбежно отразятся на отрасли, в первую очередь на небольших металлургических компаниях с высокой себестоимостью", - добавили в "Северстали". Выплавка стали в РФ в мае, по предварительным данным, сократилась на 6,9%, до 5,8 миллиона тонн, следует из отчета Всемирной ассоциации стали (WSA), опубликованного ранее во вторник. Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев на минувшей неделе на ПМЭФ говорил, что ожидает спада потребления стали в России по итогам текущего года на 10%, до 39 миллионов тонн, исходя из складывающейся динамики в начале года. А по данным главы совета директоров компании Алексея Мордашова, в январе-мае показатель уже показал снижение на 14% к аналогичному периоду прошлого года. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с производственными активами, сконцентрированными в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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промышленность, бизнес, россия, рф, алексей мордашов, северсталь
Экономика, Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Мордашов, Северсталь
16:00 24.06.2025
 
"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15%

"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15% в среднесрочной перспективе

© РИА Новости . Игорь Катаев | Перейти в медиабанкМеталлургия
Металлургия - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Игорь Катаев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15% в среднесрочной перспективе на фоне сокращения спроса, в частности в строительном секторе, сообщили РИА Новости в компании.
"Точный объем снижения мощностей в металлургической отрасли оценить сложно, однако, с учетом текущей ситуации и при отсутствии существенных изменений, в среднесрочной перспективе можно ожидать сокращение производства стали в России на 10–15%. Основным драйвером снижения является падение спроса, особенно в строительном секторе – ключевом потребителе металлопродукции", - рассказал представитель "Северстали".
По оценкам компании, спад в строительной отрасли в этом году составит 14%, что приведет к общему снижению спроса на сталь примерно на 10%. "Эти тенденции неизбежно отразятся на отрасли, в первую очередь на небольших металлургических компаниях с высокой себестоимостью", - добавили в "Северстали".
Выплавка стали в РФ в мае, по предварительным данным, сократилась на 6,9%, до 5,8 миллиона тонн, следует из отчета Всемирной ассоциации стали (WSA), опубликованного ранее во вторник.
Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев на минувшей неделе на ПМЭФ говорил, что ожидает спада потребления стали в России по итогам текущего года на 10%, до 39 миллионов тонн, исходя из складывающейся динамики в начале года. А по данным главы совета директоров компании Алексея Мордашова, в январе-мае показатель уже показал снижение на 14% к аналогичному периоду прошлого года.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с производственными активами, сконцентрированными в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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