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НАТО сняла вопрос о членстве Украины с повестки дня, заявил Сийярто

НАТО сняла вопрос о членстве Украины с повестки дня, заявил Сийярто - 24.06.2025, ПРАЙМ

НАТО сняла вопрос о членстве Украины с повестки дня, заявил Сийярто

НАТО впервые недвусмысленно показала, что вопрос о членстве Украины снят с повестки дня, когда Владимира Зеленского не пригласили на официальную часть саммита в | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T19:24+0300

2025-06-24T19:24+0300

2025-06-24T19:24+0300

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БУДАПЕШТ, 24 июн - ПРАЙМ. НАТО впервые недвусмысленно показала, что вопрос о членстве Украины снят с повестки дня, когда Владимира Зеленского не пригласили на официальную часть саммита в Гааге, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Это первый случай, когда членство Украины в НАТО открыто, четко и недвусмысленно снято с повестки дня. Об этом же свидетельствует и тот факт, что президент Украины не был приглашен на официальную формальную часть заседания НАТО, поскольку он может присутствовать только на сегодняшнем неформальном ужине", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита. Трансляцию вел телеканал М1. Министр подчеркнул, что после того, как альянс, поступив здраво, отказался обсуждать членство Украины, "мир стал более безопасным местом", поскольку если бы Киев вступил в НАТО, это "привело бы к прямой конфронтации между Североатлантическим альянсом и Россией, а такая прямая конфронтация, очевидно, была бы равносильна началу Третьей мировой войны". По словам Сийярто, по тому факту, что на саммите ЕС в Брюсселе Зеленского допускают на официальную часть, а на саммите НАТО нет, можно сделать вывод о "разнице во мнениях, по крайней мере, внутри альянса". Среди стран НАТО США, Турция, Словакия и Венгрия выступают против продолжения конфликта на Украине, что сказывается на позиции альянса, отметил он. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.

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мировая экономика, общество , украина, гаага, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, сергей лавров, нато, ес, мид рф