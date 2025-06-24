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СМИ: Трамп удивил администрацию заявлением о перемирии Израиля с Ираном - 24.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп удивил администрацию заявлением о перемирии Израиля с Ираном
СМИ: Трамп удивил администрацию заявлением о перемирии Израиля с Ираном - 24.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп удивил администрацию заявлением о перемирии Израиля с Ираном
Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, что стало сюрпризом даже для высокопоставленных представителей... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:38+0300
2025-06-24T12:38+0300
политика
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
марко рубио
new york times
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, что стало сюрпризом даже для высокопоставленных представителей его собственной администрации, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в Белом доме. Как утверждает издание, за несколько часов до заявления Трамп провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими представителями. Посредником выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. "Объявление, сделанное вскоре после 18.00 (01.00 мск)... застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа", - пишет New York Times. По словам источника, к переговорам были подключены вице-президент США Джей Ди Ванс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, который в последние два месяца координировал усилия по ограничению иранской ядерной программы. Уточняется, что с Тегераном велись как прямые, так и косвенные контакты. Также источник в администрации заявил, что именно удары США по иранским ядерным объектам в минувшую субботу "создали условия" для начала обсуждения перемирия. Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
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израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио, new york times
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, New York Times
12:38 24.06.2025
 
СМИ: Трамп удивил администрацию заявлением о перемирии Израиля с Ираном

NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию заявлением о перемирии Израиля с Ираном

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, что стало сюрпризом даже для высокопоставленных представителей его собственной администрации, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
Как утверждает издание, за несколько часов до заявления Трамп провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими представителями. Посредником выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
"Объявление, сделанное вскоре после 18.00 (01.00 мск)... застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа", - пишет New York Times.
По словам источника, к переговорам были подключены вице-президент США Джей Ди Ванс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, который в последние два месяца координировал усилия по ограничению иранской ядерной программы. Уточняется, что с Тегераном велись как прямые, так и косвенные контакты.
Также источник в администрации заявил, что именно удары США по иранским ядерным объектам в минувшую субботу "создали условия" для начала обсуждения перемирия.
Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп
08:21
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМарко РубиоNew York Times
 
 
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