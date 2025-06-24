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СМИ: оборонные корпорации США стремятся монетизировать милитаризацию ЕС

СМИ: оборонные корпорации США стремятся монетизировать милитаризацию ЕС - 24.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: оборонные корпорации США стремятся монетизировать милитаризацию ЕС

Крупнейшие американские оборонные корпорации стремятся закрепиться на европейском рынке, предлагая партнёрство и локальное производство, чтобы не упустить... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:40+0300

2025-06-24T12:40+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Крупнейшие американские оборонные корпорации стремятся закрепиться на европейском рынке, предлагая партнёрство и локальное производство, чтобы не упустить выгоду от роста военных бюджетов стран ЕС, вызванного конфликтом на Украине и давлением Вашингтона, требующего довести оборонные расходы до 5% ВВП, сообщает газета Financial Times. "Американские оборонные компании выстраивают более тесные партнёрства с европейскими конкурентами, чтобы не упустить свою долю в региональном оборонном буме", - пишет издание. По данным газеты, российско-украинский конфликт стал катализатором наращивания европейских оборонных расходов, а позиция Вашингтона во главе с Дональдом Трампом усилила давление на союзников по НАТО с целью увеличить вложения в оборону. Так, на Парижском авиасалоне представители таких компаний, как Boeing, Lockheed Martin и Raytheon, подчёркивали значимость долгосрочных трансатлантических связей и выражали готовность участвовать в развитии европейской оборонной автономии через совместные проекты и локальное производство. В Boeing заявили, что рассчитывают перенести в Европу опыт сотрудничества с Австралией по беспилотнику Ghost Bat. Lockheed и Raytheon уже запустили совместные производственные линии: в частности, производство ракет с Rheinmetall и выпуск систем Patriot через совместное предприятие с европейской MBDA. Тем временем в ЕС усиливаются разговоры о необходимости снизить зависимость от американских технологий и экспортных ограничений США. Одной из проблем остаются так называемые правила ITAR, по которым Вашингтон контролирует распространение американских военных технологий. В европейском ВПК опасаются, что США могут ограничить поставки комплектующих или блокировать обновление софта в случае политических разногласий. Однако, в Financial Times отмечают, что крупнейшие игроки из США не намерены терять рынок. По данным газеты, Европа приносит Lockheed Martin и RTX около 11% годовой выручки. Американские компании рассчитывают, что новые партнёрства позволят им сохранить долю в ключевых закупках, несмотря на призывы в ЕС развивать собственную независимую оборонную промышленность. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО. Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.

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мировая экономика, сша, вашингтон, европа, дональд трамп, марк рютте, нато, ес, financial times