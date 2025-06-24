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СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО
СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО
Сорок пять роботизированных судов НАТО находится сейчас в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры, однако их миссия близка к завершению,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:58+0300
2025-06-24T12:58+0300
вооружения
балтийское море
рф
запад
николай патрушев
мария захарова
нато
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Сорок пять роботизированных судов НАТО находится сейчас в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры, однако их миссия близка к завершению, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в альянсе. "В настоящее время в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов, которые следят за безопасностью подводных кабелей", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, программа НАТО Task Force X является частью миссии "Балтийский часовой", которая была запущена после повреждения кабелей в декабре 2024 года. Программа, согласно данным издания, обошлась альянсу в 10 миллионов долларов. По информации газеты, Финляндия также принимает в ней участие. Task Force X завершится через две недели, после чего суда покинут Балтийское море, пишет издание. Альянс после повреждения кабелей направил в акваторию пять кораблей. "Содержание пяти кораблей НАТО в Балтийском море обходилось НАТО почти в три миллиона долларов в день. Task Force X была призвана облегчить бремя", - говорится в материале. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
https://1prime.ru/20250624/nato-858845203.html
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рф
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балтийское море, рф, запад, николай патрушев, мария захарова, нато
Вооружения, Балтийское море, РФ, ЗАПАД, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО
12:58 24.06.2025
 
СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО

Ilta-Sanomat: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Сорок пять роботизированных судов НАТО находится сейчас в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры, однако их миссия близка к завершению, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в альянсе.
"В настоящее время в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов, которые следят за безопасностью подводных кабелей", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, программа НАТО Task Force X является частью миссии "Балтийский часовой", которая была запущена после повреждения кабелей в декабре 2024 года. Программа, согласно данным издания, обошлась альянсу в 10 миллионов долларов.
По информации газеты, Финляндия также принимает в ней участие. Task Force X завершится через две недели, после чего суда покинут Балтийское море, пишет издание.
Альянс после повреждения кабелей направил в акваторию пять кораблей. "Содержание пяти кораблей НАТО в Балтийском море обходилось НАТО почти в три миллиона долларов в день. Task Force X была призвана облегчить бремя", - говорится в материале.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Страны НАТО не смогут согласовать оборонные расходы в 5%, считает эксперт
12:50
 
ВооруженияБалтийское мореРФЗАПАДНиколай ПатрушевМария ЗахароваНАТО
 
 
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