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СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО
СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО
Сорок пять роботизированных судов НАТО находится сейчас в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры, однако их миссия близка к завершению,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:58+0300
2025-06-24T12:58+0300
2025-06-24T12:58+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Сорок пять роботизированных судов НАТО находится сейчас в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры, однако их миссия близка к завершению, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в альянсе. "В настоящее время в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов, которые следят за безопасностью подводных кабелей", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, программа НАТО Task Force X является частью миссии "Балтийский часовой", которая была запущена после повреждения кабелей в декабре 2024 года. Программа, согласно данным издания, обошлась альянсу в 10 миллионов долларов. По информации газеты, Финляндия также принимает в ней участие. Task Force X завершится через две недели, после чего суда покинут Балтийское море, пишет издание. Альянс после повреждения кабелей направил в акваторию пять кораблей. "Содержание пяти кораблей НАТО в Балтийском море обходилось НАТО почти в три миллиона долларов в день. Task Force X была призвана облегчить бремя", - говорится в материале. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
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Вооружения, Балтийское море, РФ, ЗАПАД, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО
СМИ: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО
Ilta-Sanomat: в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов НАТО
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Сорок пять роботизированных судов НАТО находится сейчас в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры, однако их миссия близка к завершению, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в альянсе.
"В настоящее время в Балтийском море находятся 45 роботизированных судов, которые следят за безопасностью подводных кабелей", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, программа НАТО Task Force X является частью миссии "Балтийский часовой", которая была запущена после повреждения кабелей в декабре 2024 года. Программа, согласно данным издания, обошлась альянсу в 10 миллионов долларов.
По информации газеты, Финляндия также принимает в ней участие. Task Force X завершится через две недели, после чего суда покинут Балтийское море, пишет издание.
Альянс после повреждения кабелей направил в акваторию пять кораблей. "Содержание пяти кораблей НАТО в Балтийском море обходилось НАТО почти в три миллиона долларов в день. Task Force X была призвана облегчить бремя", - говорится в материале.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Страны НАТО не смогут согласовать оборонные расходы в 5%, считает эксперт