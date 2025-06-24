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СМИ: Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Израилем и Ираном

СМИ: Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Израилем и Ираном - 24.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп был разгневан нарушениями режима прекращения огня между Израилем и Ираном и провел с израильским премьером Биньямином Нетаньяху... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:14+0300

2025-06-24T15:14+0300

2025-06-24T15:14+0300

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ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был разгневан нарушениями режима прекращения огня между Израилем и Ираном и провел с израильским премьером Биньямином Нетаньяху "исключительно жесткий и прямой" разговор на данный счет, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. По данным телеканала, Трамп, ранее объявивший о перемирии, следил за ситуацией до глубокой ночи и пришел в ярость, когда сделал вывод, что стороны его нарушают. Во вторник перед вылетом на саммит НАТО он связался с главой израильского правительства, с которым, по словам источника телеканала, провел "жесткий разговор". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом. Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.

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мировая экономика, общество , иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, нато, cnn