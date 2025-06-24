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"Значительное истощение". В США предупредили ВСУ о неизбежном
"Значительное истощение". В США предупредили ВСУ о неизбежном - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Значительное истощение". В США предупредили ВСУ о неизбежном
Остановка военной помощи со стороны США в перспективе лишит Украину необходимых вооружений и возможности проводить наступательные действия, пишет газета... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:59+0300
2025-06-24T16:59+0300
2025-06-24T16:59+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Остановка военной помощи со стороны США в перспективе лишит Украину необходимых вооружений и возможности проводить наступательные действия, пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников НАТО. "Украина... испытает значительное истощение... Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время. Мы будем наблюдать за нехваткой средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно ожидать больше нормирования боеприпасов", - заявил изданию один высокопоставленный чиновник. Другие источники в НАТО заявили газете, что в альянсе при этом не ожидают неминуемого коллапса линии фронта, и что Украина "может продержаться еще год". Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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общество , украина, сша, владимир зеленский, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, НАТО
"Значительное истощение". В США предупредили ВСУ о неизбежном
WP: остановка военной помощи со стороны США лишит Украину возможности наступать
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Остановка военной помощи со стороны США в перспективе лишит Украину необходимых вооружений и возможности проводить наступательные действия, пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников НАТО.
"Украина... испытает значительное истощение... Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время. Мы будем наблюдать за нехваткой средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно ожидать больше нормирования боеприпасов", - заявил изданию один высокопоставленный чиновник.
Другие источники в НАТО заявили газете, что в альянсе при этом не ожидают неминуемого коллапса линии фронта, и что Украина "может продержаться еще год".
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Турция надеется на возобновление переговоров РФ и Украины, сообщил источник